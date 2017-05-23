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ГАИ: с 25 мая нужно двигаться с ближним светом фар

23.05.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мая — Sputnik. Автомобили в светлое время должны двигаться с включенным ближним светом фар с 25 мая, сообщили в УГАИ МВД Беларуси.

Специальное комплексное мероприятие "Внимание — дети!" стартует в Беларуси с 25 мая, акция продлится до 5 июня. В эти дни водители должны включать ближний свет фар при движении в светлое время суток. Кроме того, особое внимание сотрудники ГАИ будут уделять соблюдению автомобилистами скоростного режима, а также правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей.

В Госавтоинспекции проинформировали, что традиционная акция "Внимание — дети!" направлена на предупреждение и профилактику детского травматизма на дорогах. Перед школьными каникулами инспекторы посетят не только учебные заведения, но и трудовые коллективы, проведут рейды для разъяснения правил безопасного поведения несовершеннолетних на дороге.

В пятницу, 26 мая, в республике пройдет Единый день безопасности дорожного движения, девиз которого "Внимание, водители! У школьников каникулы!".

Госавтоинспекция привела статистику: за четыре месяца этого года в Беларуси произошла 51 авария с участием детей, жертвами ДТП стали два ребенка, 55 получили травмы. Среди несовершеннолетних участников дорожно-транспортных происшествий — 26 пешеходов, 29 пассажиров, один велосипедист и один юный водитель автомобиля. 

 
Теги: Минск
 
 
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Инспекторы ГАИ, кроме того, уделят внимание соблюдению водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей.

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