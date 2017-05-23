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Борьба с СТО-нелегалами: МАРТ снова просит "сдавать" гаражников
23.05.2017 19:50 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мая – Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования Беларуси продолжает собирать информацию о нелегальных СТО, которые занимаются ремонтом легковых автомобилей в обход законодательства о предпринимательской деятельности.
МАРТ
"В целях стимулирования населения к занятию легальным бизнесом, защиты прав потребителей, добросовестной конкуренции и включения необходимых сведений в Реестр бытовых услуг Республики Беларусь МАРТ отрабатывает с бизнес-сообществом вопросы сбора информации о фактах осуществления нелегальной деятельности по обслуживанию автомобилей", – сказали в пресс-службе ведомства.
Там также сообщили, что информацию о подобной деятельности СТО граждане и юрлица могут сообщать в МАРТ по телефону (017) 200-92-02 либо направлять на электронную почту mail@mart.gov.by.
В ведомстве пообещали, что по всем фактам министерство будет принимать необходимые меры реагирования.
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В министерстве пообещали, что будут принимать меры по всем фактам, о которых заявят граждане.
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