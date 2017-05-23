МИНСК, 23 мая – Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования Беларуси продолжает собирать информацию о нелегальных СТО, которые занимаются ремонтом легковых автомобилей в обход законодательства о предпринимательской деятельности.

МАРТ начал борьбу против гаражных СТО год назад , тогда был анонсирован ряд контрольных мероприятий по выявлению нелегалов, оказывающих услуги по ремонту машин. По данным ведомства, рынок таких услуг в долларовом выражении оценивается в 135 миллионов долларов США в год.

"В целях стимулирования населения к занятию легальным бизнесом, защиты прав потребителей, добросовестной конкуренции и включения необходимых сведений в Реестр бытовых услуг Республики Беларусь МАРТ отрабатывает с бизнес-сообществом вопросы сбора информации о фактах осуществления нелегальной деятельности по обслуживанию автомобилей", – сказали в пресс-службе ведомства.

Там также сообщили, что информацию о подобной деятельности СТО граждане и юрлица могут сообщать в МАРТ по телефону (017) 200-92-02 либо направлять на электронную почту mail@mart.gov.by.

В ведомстве пообещали, что по всем фактам министерство будет принимать необходимые меры реагирования.