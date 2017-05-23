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Борьба с СТО-нелегалами: МАРТ снова просит "сдавать" гаражников

23.05.2017 19:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мая – Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования Беларуси продолжает собирать информацию о нелегальных СТО, которые занимаются ремонтом легковых автомобилей в обход законодательства о предпринимательской деятельности.

Борьба с СТО-нелегалами: МАРТ снова просит "сдавать" гаражников
© Flickr/ Alexey Ivanov
Минторг нашел нарушения в половине проверенных гаражных СТО

МАРТ начал борьбу против гаражных СТО год назад, тогда был анонсирован ряд контрольных мероприятий по выявлению нелегалов, оказывающих услуги по ремонту машин. По данным ведомства, рынок таких услуг в долларовом выражении оценивается в 135 миллионов долларов США в год.

"В целях стимулирования населения к занятию легальным бизнесом, защиты прав потребителей, добросовестной конкуренции и включения необходимых сведений в Реестр бытовых услуг Республики Беларусь МАРТ отрабатывает с бизнес-сообществом вопросы сбора информации о фактах осуществления нелегальной деятельности по обслуживанию автомобилей", – сказали в пресс-службе ведомства.

Там также сообщили, что информацию о подобной деятельности СТО граждане и юрлица могут сообщать в МАРТ по телефону (017) 200-92-02 либо направлять на электронную почту mail@mart.gov.by.

В ведомстве пообещали, что по всем фактам министерство будет принимать необходимые меры реагирования. 

 
Теги: Минск
 
 
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В министерстве пообещали, что будут принимать меры по всем фактам, о которых заявят граждане.

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