Ученые научились смотреть сквозь стены при помощи Wi-Fi

Немецкие ученые по-новому взглянули на хорошо знакомую функцию Wi-Fi, а именно на способность сигнала преодолевать практически любые препятствия. Они попробовали проанализировать и записать формы, регистрируемые при движении электромагнитных волн в помещении.

Исследование начиналось как дипломный проект, а впоследствии переросло в серьезную работу по 3D-моделированию. Визуализация проходит с частотой 10 раз в секунду и при крупномасштабном моделировании может изображать внутреннее строение целого здания.

Конечно, система пока позволяет увидеть лишь общие черты предметов и мелких деталей. Так, вместо чашки кофе можно увидеть лишь небольшой обтекаемый предмет. Однако отличить человека от собаки или разглядеть предмет размером больше 4 см вполне реально.

Для создания моделей нужен Wi-Fi передатчик с двумя маломощными антеннами - одна из них формирует двухмерную модель предмета, а вторая фиксирует сигналы, накладывая их на "рисунок" первой. После этого модель обрабатывается и формируется ее голограмма. Со временем, как надеются исследователи, система будет работать точнее и быстрее.