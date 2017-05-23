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Трудовая миграция. Белорусы чаще всего находят работу в России, а у нас - китайцы и украинцы
Число белорусов, которые уехали за рубеж работать по договорам и контрактам,
Больше всего белорусов — с рабочими специальностями — уехало в Россию (1128), Польшу (508) и Литву (55). Специалисты, занятые в сельском хозяйстве, также предпочитают трудоустраиваться в России (29), а работники сферы обслуживания и торговли чаще всего выбирают США (19). Квалифицированными работниками и специалистами за рубежом смогли устроиться шестеро белорусов, а вот руководителем — ни один. Мужчины на заработки уезжают почти в два раза чаще, чем женщины. При это меньше всего уезжают на работу за границу жители Минской (62) и Брестской областей (75).
В первом квартале в Беларусь приехали 4369 трудовых мигрантов из 71 страны — в том числе по одному человеку из таких государств, как Непал, Тринидад и Тобаго, Кот-Д'ивуар. Больше всего в январе-маре к нам прибыло граждан Китая (1713), Украины (1153), России (591), Литвы (87), Армении (84), Узбекистана (83) и Казахстана (83). Китайцы и украинцы едут к нам трудиться в основном по рабочим специальностям и как квалифицированные специалисты. Литовцы чаще всего занимают руководящие должности. Больше всего трудовых мигрантов можно встретить в Минске (2387), а меньше всего — в Могилевской области (116).
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В первом квартале за границей "осели" 1839 наших соотечественника. Это на 719 человек больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
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