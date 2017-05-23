ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трудовая миграция. Белорусы чаще всего находят работу в России, а у нас - китайцы и украинцы

24.05.2017 07:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Число белорусов, которые уехали за рубеж работать по договорам и контрактам, продолжает расти: в первом квартале за границей «осели» 1839 наших соотечественника, сообщает Департамент по гражданству и миграции МВД. Это на 719 человек больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом иностранцев, приехавших на работу к нам, в первом квартале стало меньше на 801 человека.


Больше всего белорусов — с рабочими специальностями — уехало в Россию (1128), Польшу (508) и Литву (55). Специалисты, занятые в сельском хозяйстве, также предпочитают трудоустраиваться в России (29), а работники сферы обслуживания и торговли чаще всего выбирают США (19). Квалифицированными работниками и специалистами за рубежом смогли устроиться шестеро белорусов, а вот руководителем — ни один. Мужчины на заработки уезжают почти в два раза чаще, чем женщины. При это меньше всего уезжают на работу за границу жители Минской (62) и Брестской областей (75).

В первом квартале в Беларусь приехали 4369 трудовых мигрантов из 71 страны — в том числе по одному человеку из таких государств, как Непал, Тринидад и Тобаго, Кот-Д'ивуар. Больше всего в январе-маре к нам прибыло граждан Китая (1713), Украины (1153), России (591), Литвы (87), Армении (84), Узбекистана (83) и Казахстана (83). Китайцы и украинцы едут к нам трудиться в основном по рабочим специальностям и как квалифицированные специалисты. Литовцы чаще всего занимают руководящие должности. Больше всего трудовых мигрантов можно встретить в Минске (2387), а меньше всего — в Могилевской области (116).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первом квартале за границей "осели" 1839 наших соотечественника. Это на 719 человек больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые научились смотреть сквозь стены при помощи Wi-Fi
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика