Трудовая миграция. Белорусы чаще всего находят работу в России, а у нас - китайцы и украинцы

Число белорусов, которые уехали за рубеж работать по договорам и контрактам, продолжает расти: в первом квартале за границей «осели» 1839 наших соотечественника, сообщает Департамент по гражданству и миграции МВД. Это на 719 человек больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом иностранцев, приехавших на работу к нам, в первом квартале стало меньше на 801 человека.





Больше всего белорусов — с рабочими специальностями — уехало в Россию (1128), Польшу (508) и Литву (55). Специалисты, занятые в сельском хозяйстве, также предпочитают трудоустраиваться в России (29), а работники сферы обслуживания и торговли чаще всего выбирают США (19). Квалифицированными работниками и специалистами за рубежом смогли устроиться шестеро белорусов, а вот руководителем — ни один. Мужчины на заработки уезжают почти в два раза чаще, чем женщины. При это меньше всего уезжают на работу за границу жители Минской (62) и Брестской областей (75).

В первом квартале в Беларусь приехали 4369 трудовых мигрантов из 71 страны — в том числе по одному человеку из таких государств, как Непал, Тринидад и Тобаго, Кот-Д'ивуар. Больше всего в январе-маре к нам прибыло граждан Китая (1713), Украины (1153), России (591), Литвы (87), Армении (84), Узбекистана (83) и Казахстана (83). Китайцы и украинцы едут к нам трудиться в основном по рабочим специальностям и как квалифицированные специалисты. Литовцы чаще всего занимают руководящие должности. Больше всего трудовых мигрантов можно встретить в Минске (2387), а меньше всего — в Могилевской области (116).