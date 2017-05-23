Температура, щетки и химия - рассказываем, как найти добротную автоматическую мойку

Автоматические автомойки экономят время и обходятся дешевле. Автоматика работает по строгому алгоритму, и влияние человека на качество мойки исключено. Но значит ли это, что автомойки способны довести кузов автомобиля до блеска? Вместе с экспертом, консультантом в области организационной и хозяйственной деятельности Сергеем Путричем мы проехались по автомойкам и подготовили для автомобилистов советы, которыми стоит воспользоваться при выборе сервиса.





— Температура, моющее средство и механическое воздействие — три слагаемых качественного результата на портальной или конвейерной мойке. К сожалению, владельцы моек не всегда соблюдают все необходимые условия и требования, предусмотренные производителем оборудования, — рассказывает Сергей.

Как и любой механизм, автомойка должна работать в предписанных условиях и проходить регулярное техническое обслуживание. Если вдруг человеческий фактор внесет свои коррективы в установленные правила, тогда «что-то пойдет не так». Мы не будем углубляться в особенности эксплуатации и работы автомойки, а сразу перейдем к практическим советам, которые позволят вам отличить качественную мойку от такой, которая не оправдает ожиданий или даже навредит автомобилю.

Совет 1: у хорошей автомойки закрыты ворота

Первый совет применим не круглый год, но 9−10 месяцев в году точно. В холодную погоду ворота автомойки должны быть закрыты во время ее простоя и работы.

— Применяемая при мойке химия хорошо работает при температуре не ниже 10−16 градусов, — поясняет Сергей. — Если температура в помещении низкая, то напрасно ожидать должного качества мойки, эффективности сушки и нанесения воска. Заводы-изготовители автомоек даже не предусматривают их эксплуатацию при низких температурах.

И в самом деле, во время экспресс-экскурсии по автомойкам Минска нам повстречались настежь открытые мойки и закрытые, с хорошо отапливаемым внутренним пространством — при том, что температура воздуха на улице колебалась от +2 до +5 градусов. Налицо явная разница в условиях эксплуатации. Примечательно, что в помещении ухоженных и обслуженных автомоек всегда тепло.



Не стоит тратить деньги на автомойку, которая настежь открыта в холодную погоду — применяемая химия теряет свою эффективность при температуре ниже 10−16 градусов. Ворота хорошей мойки будут закрыты, а внутри будет тепло зимой. В жару автомойка может быть открыта

Совет 2: щетки — лицо автомойки

Самая важная часть любой автоматической мойки — ее щетки. Они не вечные и имеют свойство изнашиваться. Полный комплект щеток для портальной автомойки стоит 5−7 тысяч долларов, а для конвейерной — дороже в несколько раз. Высокие цены на этот расходник нередко побуждают владельца автомойки откладывать замену до последнего. Однако даже изношенные щетки неплохо очищают кузов, убирают с его поверхности грязь. Но вместе с тем царапают лакокрасочное покрытие.



Эта щетка полностью изношена и пусть и не сильно, но царапает лакокрасочное покрытие автомобилей. В будущем это приведет к более серьезным проблемам

— Грубых царапин изношенные щетки не оставят, но отполированный кузов или лак на новом автомобиле моментально приобретет характерную текстуру из царапинок, — объясняет Сергей. — Изношенные щетки можно рассмотреть невооруженным взглядом и быстро принять решение: «мыть» или «не мыть» машину.



Вот так выглядит свежая неизношенная полиэтиленовая щетка: «опушка» на кончиках хорошо видна невооруженным взглядом

Существует два вида щеток. Полиэтиленовые щетки представляют собой ворс из нитей, напоминающих толстую мягкую леску, с рассеченными концами. Эта «опушка» на концах нитей отлично видна и зачастую даже немного выделяется по цвету. Если на щетке отсутствует опушка, тогда лучше отказаться от услуги и искать более свежую и обслуженную мойку.

Второй, он же самый современный, тип щеток — из вспененного неопрена. Полоски неопрена служат дольше и бережнее чистят кузов, но на их состояние тоже надо обращать внимание: они должны иметь равномерный цвет и чистый вид.



Щетка из вспененного неопрена служит дольше, бережнее очищает кузов, но клиенту стоит обращать внимание и на нее. Полоски должны быть чистыми и аккуратными

Также на щетках не должно быть отдельных вытянутых волокон, так как при вращении щетки они оказывают сильное механическое воздействие на кузовной лак.



Еще один признак износа: вытянутый или выдернутый «ворс». Длинные нити довольно грубо воздействуют на лакокрасочное покрытие кузова, а также они сильнее подвержены непредвиденному зацепу за элементы кузова

Кроме того, должны быть исправны и другие элементы автомойки. Например, на одной мойке мы обнаружили погнутую щетку для чистки колесных дисков, на другой были неисправны форсунки, подающие воду, — жидкость текла из них, даже когда мойка не работала.



Форсунки мойки не должны давать течи в нерабочем состоянии — это признак сильного износа оборудования и отсутствия обслуживания

Совет 3: немаловажные нюансы

Третий совет касается моментов, которые проявляются уже в процессе мойки. На первом этапе воду с кузова смывают форсунки высокого давления. Так вот, должны работать все из них. Обычно на портальных мойках есть вертикальный контур высокого давления для смыва грязи с боков кузова и горизонтальный контур, орошающий крышу. Водителям высоких кроссоверов и внедорожников стоит обратить внимание на то, чтобы боковые форсунки орошали бока кузова по всей его высоте: многие старые мойки просто не были рассчитаны на то, что у них будут мыться высокие машины.



Все форсунки контура высокого давления должны работать и давать равномерный напор воды

Густота активной пены отчасти определяет и качество итогового результата мойки, а также намекает на то, что владелец мойки не экономит на количестве химии. Кроме того, густая пена в процессе мойки снижает механическое воздействие щеток на лакокрасочное покрытие.



Одна портальная мойка и дорогая программа (9 рублей)…

… И вторая портальная мойка, такая же дорогая программа (9 рублей), но разница в количестве и густоте пены очевидная

Также нередко на портальных мойках после нанесения пены выдерживается минутная пауза — в это время работает нанесенная на кузов химия. Пауза в работе портальной автомойки — хороший, хотя и не обязательный признак ее ориентированности на качественный результат.

О качестве нанесенного воска свидетельствует приобретенная гидрофобность лакокрасочного покрытия: чем меньше по размеру капельки воды, попадающей на кузов, тем добротнее примененный воск.

Что скрывает автомойка?

Автоматическая мойка работает по закрытому циклу: стекающая с кузова автомобиля вода попадает в резервуар, проходит грубую очистку и используется повторно. В зависимости от установленного оборудования чистая водопроводная вода может использоваться на финальной стадии мойки кузова. За качество очистки воды отвечает не только система фильтрации, но и химия, которая гасит пену и нейтрализует моющий состав, и даже бактерии, которыми населяют резервуары для очистки воды. При мойке, помимо чистящей химии, используются добавки, смягчающие воду: благодаря им капли после высыхания не оставляют на кузове характерных пятен. Все компоненты, моющие кузов и очищающие используемую воду, импортные и недешевые.

— В Европе автоматические мойки очень популярны благодаря скорости обслуживания и невысоким ценам: 20−22 евро за один автомобиль. У нас стоимость мойки на том же оборудовании составляет в пересчете 4−5 евро. Да, вода и электроэнергия дешевле, но не настолько, чтобы цена была ниже в четыре раза. Следовательно, оператор — владелец мойки вынужден на чем-то экономить, чтобы предложить привлекательные цены на услуги, — поясняет Сергей.

Чистый результат гарантирован?

В Беларуси в основном представлены автоматические «контактные» мойки немецких (Karcher, WashTec) и испанских (Istobal) производителей. Есть одна туннельная мойка с американским оборудованием, но это скорее исключение из правил.

Возраст и состояние оборудования очень разные. Не пришлось тратить много времени для того, чтобы найти как откровенно потрепанные мойки, так и аккуратные, обслуженные, работающие по всем правилам эксплуатации.

— С точки зрения технического состояния, парк портальных и туннельных моек в Беларуси очень разношерстный. Появляются точки с новым оборудованием, остается немало откровенно изношенных моек, — делится своим мнением Сергей.



Нам даже повстречалась автомойка с отломанной кнопкой экстренного отключения. Как остановить 2-тонный моющий портал, если произойдет нештатная ситуация?

В любом случае автоматическая мойка не всегда гарантирует 100%-ный результат. Автоматика не исповедует индивидуальный подход и потому нередко не может удалить грязь из «закоулков» кузова. Причем не только из щелей, но даже из просто вогнутых частей и элементов. Чаще всего это касается воздухозаборников в переднем бампере и углубления под номерной знак сзади. Также щетки не способны эффективно очистить нижние края бампера и колесные арки.

— Самый сильный противник автоматической мойки — это налипшие на бампере и особенно капоте насекомые, — рассказывает Сергей.



Из-за слишком большого количества пены и нюансов кузова при ополаскивании и обдуве на хорошей обслуженной мойке не была полностью смыта и высушена нижняя часть переднего бампера и вогнутый профиль крышки багажника

Приехал на автомойку — читай правила

Клиенту автоматической мойки обязательно нужно ознакомиться с правилами ее работы. Информационные таблички наглядны и расположены на въезде в помещение мойки. Если правила требуют сложить боковые зеркала, снять антенны и слабо закрепленные элементы кузова, обязательно так и делайте.





— У меня в практике были случаи, когда клиенты, не ознакомившись с правилами, не снимали с крыши «хвостики» антенн. Щетки мойки не просто их отламывают, но еще и захватывают намотавшимся ворсом. Поэтому при дальнейшем вращении щетки антенна бьет по кузову с такой силой, что мнется металл и разбиваются стекла. Однажды таксист забыл снять с крыши плафон — после мойки машина была помята так, будто несколько раз перевернулась через крышу, — делится грустным опытом Сергей.

— Подстраховать клиента от его же невнимательности и забывчивости может только оператор, который присутствует на туннельной мойке. А на портальной клиент остается наедине с автоматикой.