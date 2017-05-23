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В Минске 176 тысяч человек продолжают работать после выхода на пенсию

24.05.2017 07:52 — Разное | Tut.by  
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В Минске на 1 мая насчитывалось 483 606 пенсионеров, сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Из них 176 010 человек продолжают работать после выхода на пенсию.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

К примеру, в феврале прошлого года в столице было 475 тысяч пенсионеров. При этом 176,5 тысячи из них продолжали трудиться. Для сравнения: на 1 августа 2015 года на учете в Минске состояло 468 907 пенсионеров, из них 166 194 работающих.

Средний размер пенсий (всех видов) на начало мая этого года в столице составил 318,89 рубля, а средние выплаты по возрасту — 320,7 рубля.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске на 1 мая насчитывалось 483 606 пенсионеров. Из них 176 010 человек продолжают работать после выхода на пенсию.

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