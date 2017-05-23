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В Минском районе загорелся мусор на полигоне промышленных отходов

24.05.2017 08:24 — Разное | БелТА  
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе загорелся мусор на полигоне промышленных отходов "Прудище" УП "Экорес". Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о пожаре на площади 350 кв.м на территории полигона промышленных отходов "Прудище" (общая площадь полигона - 22 га) УП "Экорес" возле деревни Пашковичи Минского района поступило 23 мая в 21.02. Для ликвидации пожара были задействованы 14 единиц техники и 33 человека.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Для ликвидации пожара были задействованы 14 единиц техники и 33 человека.

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