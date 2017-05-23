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В тамбуре поезда Минск-Брест произошло возгорание

24.05.2017 08:10 — Разное | БелТА  
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В тамбуре поезда Минск-Брест произошло возгорание

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возгорание в тамбуре вагона пассажирского поезда №607 Минск-Брест произошло на железнодорожной станции Ивацевичи. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о загорании поступило 23 мая в 16.19. Пострадавших нет. До прибытия подразделений МЧС 47 пассажиров самостоятельно покинули вагон. Огнем повреждена внутренняя обшивка тамбура.

Задержка в движении поезда составила 45 минут. Причина загорания устанавливается.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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До прибытия подразделений МЧС 47 пассажиров самостоятельно покинули вагон. Огнем повреждена внутренняя обшивка тамбура.

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