В тамбуре поезда Минск-Брест произошло возгорание

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возгорание в тамбуре вагона пассажирского поезда №607 Минск-Брест произошло на железнодорожной станции Ивацевичи. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о загорании поступило 23 мая в 16.19. Пострадавших нет. До прибытия подразделений МЧС 47 пассажиров самостоятельно покинули вагон. Огнем повреждена внутренняя обшивка тамбура.

Задержка в движении поезда составила 45 минут. Причина загорания устанавливается.-0-