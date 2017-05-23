Какие предприятия больше всего задолжали по кредитам и займам на выплату зарплаты

Задолженность организаций по кредитам и займам на выплату заработной платы на 1 марта составила 171,1 миллиона рублей. Эта 8,6% от начисленного за месяц фонда зарплаты, сообщается в аналитическом обозрении Нацбанка «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь» за январь-март этого года.



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Задолженность организаций по кредитам и займам на выплату зарплаты выросла за март на 12,7 миллиона рублей.

«Наиболее высокий удельный вес задолженности сложился в организациях Минстройархитектуры (92,6% от начисленного фонда заработной платы), Минпрома (19,4%), концернов „Беллегпром“ (42,4%) и „Беллесбумпром“ (14,4%)», — отмечается в аналитическом обозрении.

Отметим, что все эти организации попали в число тех, которые в прошлом году допускали просроченную задолженность по зарплате.

Напомним, в прошлом году предприятиям-должникам по зарплате запретили брать на работу иностранцев.