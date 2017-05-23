24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль упал с путепровода, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального района Минска Анастасия Редько.

Инцидент произошел около 6.10. Сообщается, что 23-летний водитель автомобиля "Деу Матиз" двигался по улице Орловской в направлении проспекта Победителей. Автомобиль выехал за пределы проезжей части на разделительную полосу, наехал на металлическое ограждение и, повредив его, упал с путепровода Орловская-Победителей.

Водитель доставлен в больницу с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма". Он был пристегнут. Причины происшествия уточняются.-0-