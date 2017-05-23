Пускепалис: серьезный кинематограф уходит в телевидение и сериалы /

Известный актер и режиссер Сергей Пускепалис приехал в Беларусь с творческими вечерами в рамках Международного медиа-клуба "Формат А-3". Очередная творческая встреча с Сергеем Пускепалисом пройдет в среду, 24 мая, в Гродно. Как проходит "Разговор со зрителем о времени и о любви", актер и режиссер рассказал на радио Sputnik Беларусь.

"Специально созданного или вымученного плана нет, потому что это всегда носит характер импровизации и зависит от людей, который придут. Например, с молодыми зрителями мы пытались вместе найти какие-то смыслы их дальнейшего пути и выбора. Я делился своими ощущениями, опытом. Рассказывал о своей деятельности в театре и кино", — рассказал актер.

Говоря о тенденциях развития киноиндустрии, гость Sputnik отметил, что современный кинематограф, рассчитанный на массовую аудиторию, задает высокую техническую планку, но при этом уходит от актуальных проблем в сторону развлекательности. Именно поэтому вдумчивым проектам становится тесно на экранах кинотеатров.

"Формат ста минут на большом экране больше предполагает развлечение и некий иллюзион, потому что поговорить о человеке за это время практически невозможно, разобраться в каких-то морально-нравственных проблемах, ответить на какие-то вопросы или задать их. Поэтому кино вдумчивое, вскрывающее жизнь человеческого духа уходит на телевизионный экран, где можно уже спокойно, не бегом рассказать сагу. А на большие экраны выходят четкие, отлаженные и немудреные послания", — рассказал собеседник Sputnik.

Сергей Пускепалис сыграл в нашумевших картинах "Как я провел этим летом", "Простые вещи", "Метро", "Прогулка", "Битва за Севастополь", популярных cериалах "Жизнь и судьба", "Крик совы", "Защита свидетелей", "Аптекарь", "Крестный" и других. В 2015 году на экраны вышел снятый Сергеем Пускепалисом психологический детектив "Клинч". Своим основным видом деятельности сам Сергей Пускепалис считает не столько актерскую карьеру, сколько режиссуру. Для постановок спектаклей его приглашают известные драматические театры России.

Полную версию беседы с актером, кино- и театральным режиссером, заслуженным артистом России Сергеем Пускепалисом слушайте на радио Sputnik Беларусь.