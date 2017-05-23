С виноградником, баней, удобствами: какие дома продают в Минске и пригороде до 150 тысяч долларов

Цены на дома в столице и пригороде заметно просели. Мы посмотрели, какие дома сейчас продают не дороже 150 тысяч долларов и выбрали самые интересные из них.

В агрогородке Новый Двор (3 км от МКАД, могилевское направление) предлагают двухэтажный блочный дом с центральными коммуникациями. Площадь дома — 120 квадратных метров, отопление паровое. Участок — 12,5 соток. «В доме полный современный ремонт, камин, два санузла, душевая кабинка, ванная. Полы: паркет, ламинат, кафель. Также есть гараж на две машины. К участку две подъездные асфальтированные дороги», — говорится в объявлении. За дом просят 94 тысячи долларов.













В этом же агрогородке продается еще один — кирпичный — дом, 1987 года постройки, с мансардой и центральными коммуникациями. Участок — 50 соток. «Есть свой свободный выход к реке Свислочь. На участке — два гаража, хозблок с погребом, беседка, сарай, теплицы и большой сад с плодовыми деревьями и виноградником. К дому пристроены две пристройки для бытовых нужд, баня и теплица», — говорится в объявлении. Дом продают за 125 тысяч долларов или меняют на квартиру в Минске с доплатой.













В Минске на улице Иодковской (район Цны) предлагают коттедж со всеми коммуникациями. Площадь — 150 квадратных метров, участок — 5 соток. Дом кирпичный, 2008 года постройки. Продают за 139,7 тысяч долларов.









В агрогородке Хатежино (7 км от МКАД, гродненское направление) продают коттедж из бруса. Площадь дома — 160 «квадратов», участок — 15 соток. В доме есть все коммуникации. Отопление — паровое на газу, местная канализация. Цена вопроса — 140 тысяч долларов.













В агрогородке Семково (6 км от МКАД, молодечненское направление) продается двухуровневый коттедж площадью 100 квадратных метров. В доме местная канализация. Участок — 20 соток. Продают дом за 140 тысяч долларов.









В деревне Строчица (7 км от МКАД, брестское направление) предлагают приобрести трехуровневый кирпичный дом 2000-го года постройки. В доме шесть комнат, два камина, местная канализация, отопление паровое. Площадь дома — 300 квадратных метров, участок — 25 соток. Хотят за дом 150 тысяч долларов.







