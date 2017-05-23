Нидерланды лучше, чем представляют туристы: что рассказывают наши эмигранты о качестве жизнни

Вот короткий список познаний туриста о Голландии: легальная марихуана, квартал красных фонарей и каналы. В параллельной реальности существует страна Нидерланды, о которой в туристических справочниках обычно не пишут. Светлана, которая уже несколько лет постоянно живет в голландском городке Вагенинген, рассказала REALTY.TUT.BY, что на самом деле здесь меньше всего гордятся тем, что они первыми легализовали легкие наркотики и проституцию. Есть у них поводы для гордости более важные.

Улучшенная деревня

Большая часть Нидерландов — это сельская местность с фермами, садами, пастбищами и теплицами до горизонта. Все почти как у нас, только с супермаркетами, заправками и асфальтированными дорогами. Агрогородков, правда, у них нет, но это не мешает стране быть крупнейшим в мире экспортером продуктов питания после США. И все потому, что в Голландии культура возделывания земельных угодий на самом высоком уровне — местные фермеры производят в среднем в 2,5 раз больше продуктов питания на 1 акр земли, чем их коллеги в других странах ЕС.



Добро пожаловать в Нидерланды

— Мы живем как раз в такой местности, в типичном голландском городке, — рассказывает Светлана. — Здесь нет промышленного производства, все земли в округе принадлежат фермерам.





Городок Вагенинген — всего около 30 тысяч населения. Здесь нет небоскребов, жизнь размеренная. Местное население разбавляют студенты сельскохозяйственного университета. Сейчас в нем учится около 10 тысяч человек. За знаниями приезжают англичане, бельгийцы, китайцы. Обучают здесь не только аграрной науке, но и разрабатывают новые виды сельскохозяйственной техники. Из последних достижений, о которых сообщали местные СМИ, — специальный комбайн для уборки спаржи. До этого во всем мире спаржу убирали только вручную.



Университет

Раньше, еще лет 10 назад, студентов было гораздо меньше. Но в последние годы университет стал очень популярным. Мест в кампусе всем не хватает, поэтому многие арендуют комнаты и квартиры — от 300 евро и выше. Аспиранты живут в социальном жилье — двухэтажных таунхаусах на несколько семей. Обычно это двухуровневая квартира — на первом этаже гостиная и кухня, на втором — две-три спальни.



Здание современной гостиницы «Хотел де Верелд». Здесь 5 мая 1945 немецкий генерал Йоханнес Бласковиц сдался канадскому генералу Чарльзу Фоуксу, что явилось официальным окончанием войны в Нидерландах. Теперь ежегодно 5 мая в Вагенингене празднуется День Освобождения.

Центральная часть города была разрушена во время войны. Но голландцы многое восстановили. Теперь центральная часть — это и туристическая зона и место отдыха горожан.



Рыночная площадь

Два раза в неделю — в среду и субботу — на площади работает рынок. Здесь можно купить все то, чем славится Голландия: всегда есть домашняя выпечка, любое свежайшее мясо, сотни видов сыров, морепродукты. Прямо здесь можно попробовать «харинг» — знаменитую голландскую селедку. Суть деликатеса в том, что небольшую, свежевыловленную и лишь слегка подсоленную рыбку едят практически в сыром виде, обваляв предварительно в мелко порезанном луке. Она безумно вкусная, и дорогая.





Местные обязательно покажут как правильно ее есть: нужно запрокинуть голову и полностью опустить рыбку в рот (размер у нее совсем небольшой), — дальше селедка сама растает.

Светлана говорит, что если в Голландии гостям подают селедку, то это очень «по-богатому». Покупать же ее там и везти с собой на родину смысла нет — уже в минском аэропорту она превратится в обыкновенную сельдь.

При столь богатом выборе качественных продуктов, у голландцев нет культа еды — они предпочитают самые простые блюда. Например, на обед они не едят как мы — первое-второе и компот. Плотному обеду они предпочитают сэндвичи и кофе.





Как построить свой дом?

На территории, в пять раз меньшей Беларуси, проживает почти 17 миллионов человек. Голландцы, когда им нужно было увеличить территорию, даже «отжали» часть земли у моря (21% страны находится ниже уровня моря). Казалось бы, при такой плотности населения люди должны поголовно жить в многоэтажных муравейниках, однако это совсем не так. Большие жилые комплексы можно встретить лишь в крупных городах. Голландцы большие индивидуалисты, чаще всего предпочитают жить в частном секторе. И их не смущают даже заоблачные для белоруса цены — недвижимость и в Вагенингене не дешевая. Например, квартира средних размеров в двух уровнях в новом блокированном доме с гаражом и участком в 4 сотки обойдется в 380 тысяч евро.



Красными цифрами отмечены дома на продажу

Приобрести надел под строительство сложнее, чем у нас — просто участок частное лицо купить не может, его покупают вместе с домом. Свободными земельными участками распоряжаются местные органы власти. Они продают их строительным компаниям, которые под эти участки делают проект и строят на них дома. Потом запускают рекламу — что будет строиться, сколько будет стоить готовый дом. В итоге покупатель платит компании уже за готовый дом по определенному проекту.



Эти дома построили меньше чем за год

Голландцы не строят этапами или от зарплаты до зарплаты. Здесь принято сначала найти деньги на все строительство. Если не хватает собственных средств, то есть возможность получить ипотечный кредит — процентная ставка по нему около 3%.





— Мой муж, Аеда, купил участок в Вагенингене 40 лет назад. Но сначала он некоторое время стоял в очереди для желающих построить собственное жилье. Часть денег он одолжил у брата, еще часть взял в кредит. После того, как архитектор изготовил проект, к делу подключились строители — при постоянном финансировании дома строятся очень быстро, уже через 7−8 месяцев дом был готов к заселению.



Квартал блокированных домов

Кстати, строить то, что вздумается, здесь нельзя. Все проекты согласовываются с городскими властями — они говорят, какие есть ограничения по размерам, цветовым решениям крыш и фасада, по размещению на участке. Например, при застройке этой улицы, где живет Светлана, требования к проектам были следующие — не выше двух этажей, плоская кровля. В Голландии очень строго следят за застройщиками: нельзя ставить дом на участке ближе определенных расстояний до границ участка, строение не должно быть выше указанной высоты или занимать большую часть участка.



Дома голландцев утопают в зелени. Заметно, что они любят сами поковыряться в палисаднике

— У нас типичный голландский дом — небольшой по метражу (120 м2), два этажа, — говорит Светлана. — На первом — гостиная-аквариум с большой площадью остекления. Есть еще кухня-столовая с выходом на задний двор и гостевая комната в пристройке. Кстати, для того, чтобы пристроить дополнительную комнату, ее пришлось дополнительно согласовывать.



Крыши из камыша — один из традиционных видов кровель в Голландии. Однако позволить ее себе могут только обеспеченные голландцы — такая крыша как на фото может стоить 100 тыс.



















Большие окна в домах голландцев стали появляться после войны — государство это поощряло, так это позволяло уменьшить потребление электроэнергии за счет естественного освещения, а также экономить на отоплении — дома с большими окнами быстрее нагреваются за счет солнца. И такая архитектура голландцам понравилась. По поводу того, что через эти окна можно было наблюдать за жизнью владельцев дома, в Голландии не беспокоились. У многих даже штор на окнах не было. Теперь же в городах становится все больше приезжих и их внимание к жизни «за стеклом» многим голландцам кажется слишком откровенным. Поэтому они все чаще прячутся за жалюзи и занавесками.







Подъемник на второй этаж

На втором этаже — 3 спальни и санузел. Лестница сюда была не самой удобной для людей пожилого возраста. Для людей с ограниченными двигательными возможностями она вообще непреодолимая. Для таких случаев голландцы придумали лифт, который передвигается вдоль стены по специальным перилам — садишься в кресло, нажимаешь кнопку и вот ты уже на втором этаже. Это очень облегчает жизнь. Стоит отметить, что голландцы о старости задумываются еще в молодости и при строительстве дома предусматривают широкие дверные проемы без порожков, крыльцо чаще всего на одну ступеньку, с пандусом. То есть, если вдруг придется передвигаться в коляске, то для передвижения не будет лишних препятствий.





Распространенное явление в старых кварталах — машины стоят у входа в гараж. Чаще всего по назначению он не используется. Дело в том, что современные машины стали шире, и в старые узкие гаражи не помещаются. Новые дома уже строят с более широкими гаражами.



Раз в три недели мусорщики вывозят один из видов мусора: пластик, бумагу, другие отходы. Раз в две недели вывозят мусор с огорода.

Водопровод и канализация — центральные. Бить скважину или закапывать септик у себя на участке нельзя. А вот отопление у каждого свое. Чаще всего газовое. Несмотря на то, что Голландия сама добывает природный газ, он здесь не дешевый. Поэтому голландцы вынуждены экономить — например, уменьшать температуру в доме на ночь, выключать обогрев, когда нет никого в доме.



Солнечные панели есть практически на каждом доме

Все чаще голландцы отапливаются тепловыми насосами. Развитие получило использование солнечной энергии — практически на каждой кровле стоят солнечные панели. Для того, чтобы граждане активнее сами занимались производством электроэнергии, государство частично субсидирует покупку оборудования.



Вместо заборов между участками обычно зеленые изгороди. Хотя установить невысокий забор из штакетника тоже никто не запрещает

Социальное жилье

Далеко не у всех в Голландии есть возможность и желание покупать собственное жилье. Многие отдают предпочтение съемному. Цены на арендное жилье зависят от региона — в Амстердаме, Гааге оно, естественно, дороже чем в Вагенингене.





Но и здесь оно мало кому из белорусов покажется дешевым — от 800 евро в месяц за стандартную квартиру без мебели и техники. Плюс коммунальные 120−140 евро. Стоимость аренды зависит также от возраста жилья — чем старше здание, тем дешевле квартира.





Если голландец не имеет работы и постоянного дохода, он может претендовать на социальное арендное жилье, которое субсидирует государство. Однако с ним не так просто — сначала нужно стать в очередь. Семье с низким доходом (менее 34 678 евро в год, это 2889 евро в месяц) предоставляется так называемое социальное, или субсидируемое, жилье. То есть стоимость арендной платы в таунхаусах и квартирах без коммунальных услуг не превысит 700 евро.

На такие же льготы может рассчитывать и человек, лишившийся работы. Некоторое время ему выплачивают пособие, равное 70% его заработка. Но этот период не длится вечно — работу нужно искать.





Многие голландцы считают арендное жилье очень удобным — все расходы на его ремонт покрывает арендодатель. Бытовую технику, сантехнику восстанавливает владелец жилья.

Повышать стоимость аренды арендодатель может только один раз в год и не более чем на 6,5% для семей с доходом от 43 602 евро в год и не более чем на 4,5% для всех остальных.

Есть возможность снизить арендную плату — здесь существует Комиссия по контролю съемного жилья. На сайте этой организации можно проверить, не переплачиваете ли вы за дом или квартиру.

Медстраховки и пенсии

Медицина здесь платная. Вместо поликлинники — домашний доктор, это что-то вроде нашего терапевта. Если заболел — обращаешься в первую очередь к нему. Он уже решает, какое лечение нужно, назначает необходимые анализы, выписывает лекарства. Есть еще и медицинские центры, но обращаться в них очень дорого.

— Обычно все расходы на лечение покрывает медстраховка, — рассказывает Светлана. — Я и мой муж платим за страховку по 2 тысячи евро в год каждый. Но это оправдавно — лечение в стационаре может стоить несколько тысяч евро за один день. Есть еще нюанс — при первом обращении к врачу нужно заплатить 250 евро из своего кармана, остальное оплачивается по страховке. Раньше застрахованный человек вообще ничего не платил, но с каждым годом в Голландии становится больше пожилых людей, и понятно, что эта категория чаще обращается за медпомощью. Страховым компаниям все труднее оплачивать их лечение. Поэтому и ввели такую меру. Говорят, что эта сумма будет увеличиваться.

На пенсию в Голландии уходят позже белорусов — в 65 лет, но в 2020 году пенсионный возраст увеличат до 67,5 лет.





В Голландии трехуровневая пенсионная система, состоящая из добровольного страхования, государственных и профессиональных пенсий. На полную госпенсию могут рассчитывать все граждане Нидерландов старше 65 лет, проживавшие в стране в течение 50 лет. Минус год проживания — минус 2% от причитающейся суммы. Размер госпенсии зависит и от семейного положения: одинокий пенсионер получает примерно 1000 евро в месяц, а если у него есть супруг/супруга — около 700 евро. Плюс то, что человек накопил добровольно, плюс профессиональная пенсия (если человек работал).

В Голландии более 200 частных пенсионных фондов, куда голландцы отчисляют часть своей зарплаты и при выходе на пенсию человек получает ежемесечно неплохую прибавку к госпенсии.



Волонтеры на добровольном субботнике в ботаническом саду. Человек с собакой — слепой, однако ему тоже находят дело. Одиноким он себя не чувствует

Заметно, что здешние пенсионеры очень активные — они волонтерят в местном ботаническом саду, их много в центре города в кафешках, парках и на велодорожках. Такого количества инвалидов-колясочников, как у нас, вы у нас не увидите в Беларуси. И не по тому, что их здесь много, а потому что создана по-настоящему безбарьерная среда.

Светлана говорит, что Нидерланды — очень удобная для жизни страны. И голландцы этим гордятся больше всего.