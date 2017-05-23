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Минск и Москва планируют активности на июнь

24.05.2017 09:12 — Разное | Ежедневник  
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Минск и Москва планируют активности на июнь

m.ru.sputnik-news.ee

В первом летнем месяце пройдут Форум регионов Беларуси и России и заседание Высшего государственного совета Союзного государства.

Заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства России и Беларуси пройдет 30 июня в Москве, подтвердил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да. Подготовка ведется", - ответил представитель Кремля на вопрос, намечено ли заседание ВГС в Москве 30 июня.

Ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщил, что "в конце июня состоится Форум регионов Беларуси и России, который проходит под патронажем наших президентов". "30 июня состоится заседание ВГС Союзного государства", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Макей также проинформировал, что проведению ВГС будет предшествовать заседание коллегии МИД Беларуси и России, которое пройдет в Москве. "Мы будем обсуждать ряд актуальных вопросов нашего взаимодействия", - заявил министр.

 
 
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В первом летнем месяце пройдут Форум регионов Беларуси и России и заседание Высшего государственного совета Союзного государства.

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