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Минск и Москва планируют активности на июнь
24.05.2017 09:12 — Разное | Ежедневник
m.ru.sputnik-news.ee
В первом летнем месяце пройдут Форум регионов Беларуси и России и заседание Высшего государственного совета Союзного государства.
Заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства России и Беларуси пройдет 30 июня в Москве, подтвердил
Ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщил, что "в конце июня состоится Форум регионов Беларуси и России, который проходит под патронажем наших президентов". "30 июня состоится заседание ВГС Союзного государства", - отметил глава внешнеполитического ведомства.
Макей также проинформировал, что проведению ВГС будет предшествовать заседание коллегии МИД Беларуси и России, которое пройдет в Москве. "Мы будем обсуждать ряд актуальных вопросов нашего взаимодействия", - заявил министр.
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В первом летнем месяце пройдут Форум регионов Беларуси и России и заседание Высшего государственного совета Союзного государства.
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