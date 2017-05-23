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Moody’s впервые с событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году снизило рейтинг Китая

24.05.2017 09:00 — Разное | Ежедневник  
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Moody’s впервые с событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году снизило рейтинг Китая

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В среду,24 мая, рейтинговое агентство Moody’s понизило суверенный кредитный рейтинг Китая с A1 до Аа3.

Китай теперь находится рядом с Японией, Саудовской Аравией и Израилем, сообщает РБК.

Moody’s понизил рейтинг Китая впервые с ноября 1989 года. Тогда на мнение аналитиков повлияло подавление властями акций протеста на площади Тяньаньмэнь.

Рейтинговое агентство Moody’s снизило суверенный кредитный рейтинг КНР впервые почти за 30 лет. Аналитики посчитали, что финансовая мощь страны в ближайшие годы начнет снижаться.


 
 
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В среду,24 мая, рейтинговое агентство Moody’s понизило суверенный кредитный рейтинг Китая с A1 до Аа3.

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