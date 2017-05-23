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Белоруса назвали лучшим футболистом "Ростова" в прошедшем сезоне

24.05.2017 09:28 — Разное | Tut.by  
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Белорусский 36-летний полузащитник Тимофей Калачев назван болельщиками российского «Ростова» лучшим игроком команды по итогам сезона. Приз воспитаннику могилевского футбола был вручен на торжественном вечере в честь закрытия сезона.


Фото: fc-rostov.ru

Для «Ростова», который в прошлом году стал вице-чемпионом России, завершение нынешнего сезона оказалось не таким успешным. Клуб, хронически испытывающий финансовые проблемы, финишировал лишь на 6-й позиции в премьер-лиге и даже не пробился в еврокубки.

Зато на евроарене ростовчане пошумели прилично, дебютировов в групповой стадии Лиги чемпионов, а затем продолжив путь в плей-офф Лиги Европы, где в напряженной двухматчевой дуэли дали бой «Манчестер Юнайтед» (1:1, 0:1), который сегодня сразится с «Аяксом» в финале за главный трофей.

А еще дуэль с манкунианцами запомнилась голевым пасом и стычкой Калачева с харизматичным наставником Жозе Моуринью. После игры тренер «МЮ» признался Калачеву, что очень рад желтой карточке белоруса, которая не позволила ему выступить в ответной встрече на «Олд Траффорд».


Тимофей Калачев и Жозе Моуринью. Фото: twitter.com/rfpl

В чемпионате России Тимофей Калачев сделал 10 голевых передач в 25 матчах и стал лучшим распасовщиком турнира.

Кроме того, Тимофей Калачев включен в список 33 лучших игроков чемпионата России, который утверждается исполкомом РФС. Белорус номинировался на позиции правого полузащитника и вошел во вторую символическую сборную, в число же первых 11-ти в его амплуа включен голландец Квинси Промес — лидер ставшего чемпионом московского «Спартака».

По итогам 2016 года Тимофей Калачев был назван лучшим футболистом Беларуси. Но в декабре объявил о завершении выступлений за национальную команду. АБФФ и главный тренер Игорь Криушенко все еще не теряют надежд увидеть футболиста в форме сборной, но шансов на это немного.

 
 
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Белорусский 36-летний полузащитник Тимофей Калачев назван болельщиками российского "Ростова" лучшим игроком команды по итогам сезона. Приз воспитаннику...

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