И снова в минус. Средняя зарплата минчан в апреле упала

Средняя зарплата минчан в апреле составила 1 103,3 рубля, сообщает Белстат. Эта сумма на 14,8 рубля меньше, чем в марте.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Больше всех привычно получали в апреле в столице работники, которые занимаются информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, — 4 019,9 рубля (в марте они зарабатывали в среднем 4 047,9 рубля).

Меньше всего зарабатывали в апреле работники культуры — 510,3 рубля (в марте — 531,3 рубля).

В строительстве в среднем в Минске в апреле получали 961,9 рубля, в здравоохранении — 763,1 рубля, в образовании — 651,9 рубля.

Реальная апрельская зарплата минчан выросла на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.