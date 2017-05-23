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Баскетболистки Беларуси и Великобритании победили на старте международного турнира в Минске

24.05.2017 09:42 — Разное | Tut.by  
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Баскетболистки Беларуси и Великобритании победили на старте международного турнира памяти заслуженного тренера СССР Семена Халипского, который проходит в минском Дворце спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

23 мая в первом матче сборная Великобритании, уступая по ходу четвертой четверти семь очков, смогла нанести поражение Аргентине — 57:56.

Второй поединок получился менее упорным. Основная сборная Беларуси под руководством Натальи Трофимовой выиграла у белорусской молодежной команды, действиями которой руководила другая известная в прошлом баскетболистка Ольга Подобед. Счет матча — 79:37 в пользу национальной сборной.

Во второй день соревнований, 24 мая, белорусская «молодежка» сыграет с британками (16.00), первая сборная встретится с Аргентиной (18.30), в заключительный игровой день, 25 мая, также состоятся два поединка: Беларусь (U-20) — Аргентина (16.00), Беларусь — Великобритания (18.30).

Для обеих белорусских дружин предстоящий турнир станет этапом подготовки к континентальным турнирам. Национальная сборная с 16 по 27 июня в Чехии выступит на главном турнире Старого Света, а «молодежке» предстоит 8−16 июля в Израиле поспорить за выход в элитный дивизион в своей возрастной категории.

Мемориал Халипского проводится в пятый раз. В 2013 году в Могилеве победили белорусские баскетболистки, а затем в Минске первенствовали гости: 2014 — Испания, 2015 — Россия, 2016 — Турция.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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