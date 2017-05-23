Имя Павла Шеремета появится на мемориале в Музее журналистики и новостей в Вашингтоне

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Имя убитого в Киеве журналиста Павла Шеремета будет включено в список работников СМИ, погибших при выполнении профессионального долга, на мемориале в Музее журналистики и новостей (Newseum) в Вашингтоне.

Об этом сообщается на сайте учреждения.

Церемония памяти журналистов, погибших в 2016 году, пройдет 5 июня. На мемориал будут добавлены имена 14 человек, погибших в Афганистане, Бразилии, Индии, Ираке, Ливии, Мексике, Сомали, Сирии и на Украине, пишет Lenta.ru.

«Журналисты в прошлом году столкнулись с беспрецедентными опасностями, поскольку они стремились сообщать новости, зачастую в странах, где свобода прессы находится под угрозой или отсутствует», — сказал директор по оперативным вопросам Института Newseum Джин Поличински. «Журналисты, которых чествуют на этом мемориале, отдали свои жизни в стремлении служить обществу», — добавил он, отметив, что многие их коллеги продолжают работать и после нападений или угроз убийством.

На мемориале журналистов Newseum «отдается дань памяти репортерам, фотографам и телевещателям, которые погибли, сообщая новости». На сегодняшний день на стеклянных панелях выгравированы имена 2291 человека со всего мира. Каждый год мартиролог обновляется, в него добавляются имена журналистов, погибших на работе в предшествующем году. В списке, в частности, 81 журналист из России и семь из Украины .

Автомобиль с Шереметом взорвался утром в центре Киева 20 июля 2016 года. По информации силовиков, сработало самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, установленное под днищем машины.