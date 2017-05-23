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Когда отношения потеряли эксклюзивность: Минск пытается доказать Москве свою полезность
Беларуси и России наконец удалось договориться о дате проведения Высшего госсовета Союзного государства. Однако, по мнению экспертов, уровень отношений между двумя странами все еще снижается, интеграция с Минском потеряла для Москвы эксклюзивность.
Заседанию Высшего госсовета быть
Заседание Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства Беларуси и России пройдет 30 июня, сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
«То, что между Беларусью и Россией сегодня тесные отношения, — результат взаимодействия между различными органами двух стран, — цитирует Макея
По его словам, «Россия является важнейшим приоритетом нашей внешней политики, она наш стратегический партнер и союзник на международной арене. Тот уровень взаимодействия, которого мы достигли за все прошедшие годы, в моем понимании, не имеет аналогов на постсоветском пространстве».
Кроме того глава МИД затронул тему взаимодействия двух стран в рамках Союзного государства. «Союзное государство имеет перспективы и мы должны его укреплять», — сказал он.
Макей считает, что Беларуси и России удалось в рамках Союзного государства сохранить в том числе экономическое взаимодействие.
«Да, бывают недоразумения, но это нормально. Главное чтобы развивался диалог. Все вопросы надо решать в духе открытого диалога», — цитирует министра
Предшествовать заседанию Высшего госсовета будет совместная коллегия министерств иностранных дел Беларуси и России, которая пройдет 5 июня в Москве. Кроме того, 27—30 июня в российской столице пройдет очередной форум регионов двух стран.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил проведение Высшего государственного совета в Москве 30 июня.
«Да. Подготовка ведется», — сказал Песков
Высший госсовет не должен превращаться в «заседаловку»
Назначение даты Высшего госсовета — довольно важное событие. Причина в том, что его не могли назначить уже довольно долгое время. Заседание
Одной из ключевых тем союзного саммита станет
Официальный Минск не против госсовета, заявил в марте Александр Лукашенко. «Мы должны подготовить повестку дня этого заседания и обозначить там коренные вопросы, которые должны сегодня решаться», — сказал он.
Госсовет, по словам Лукашенко, не должен превращаться в «заседаловку — приехали, друг на друга посмотрели, перекусили и разъехались, а решения вопросов нет».
Договоренность о проведении Высшего госсовета была достигнута
Когда твоя интеграция уже не уникальна
«Судя по тому, что очень давно не было заседания высшего госовета Союзного государства, а также союзного Совмина, белорусско-росийские отношения перестали быть эсклюзивными. Это сознательная политика Владимира Путина, который перенес эти отношения в многосторонний формат в рамках ЕАЭС», — сказал БДГ политический обозреватель Павлюк Быковский.
По его мнению, если официальный Минск сможет возобновить некоторую активность в рамках Союзного государства, это может быть шаг «к возобновлению эксклюзивных отношений».
«Вряд ли, при этом решатся все имеющие проблемы между двумя странами. С другой стороны, даже небольшой бюджет Союзного государства может быть использован для поддержки белорусской промышленности», — отметил Быковский.
Он напомнил, что ранее были подобные программы такие, как, например, «Союзный телевизор» и т. д., которые в «значительной степени были полезны для белорусских предприятий».
Эксперт добавил, что сегодня уровень белорусско-российских отношений снижается как в рамках Союзного государства, так и в ЕАЭС, о чем свидетельствуют односторонние действия Москвы:
По мнению Быковского, на сегодня в проведении Высшего госсовета СГ больше заинтересован официальный Минск.
Не попытка усидеть на двух стульях
Официальный Минск при этом неоднократно подчеркивал, что Беларусь строит многовекторную политику и не обижает своим вниманием ни одного из партнеров. Не обошел вниманием этот вопрос и Макей во время конференции «25 лет внешней политики Республики Беларусь».
Глава МИД заявил, что Беларусь при выстраивании союзнических отношений с Россией делает это не за счет ущемления интересов стран Евросоюза.
«Мы сохранили хорошие отношения со всеми соседями. Вносим свой вклад в урегулирование конфликта на востоке Украины. Нас не раз подталкивали, чтобы мы сделали окончательный геополитический выбор. Но интересы Беларуси не замыкаются в одном направлении», — подчеркнул Макей.
Схема внешней политики, по словам руководителя внешнеполитического ведомства, такова: «находясь на стыке Евразийского экономического союза и Европейского союза, Беларусь выступает за формирование устойчивых механизмов диалога между этими двумя интеграционными объединениями».
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Беларуси и России наконец удалось договориться о дате проведения Высшего госсовета Союзного государства. Однако, по мнению экспертов, уровень отношений между...
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