Когда отношения потеряли эксклюзивность: Минск пытается доказать Москве свою полезность

Беларуси и России наконец удалось договориться о дате проведения Высшего госсовета Союзного государства. Однако, по мнению экспертов, уровень отношений между двумя странами все еще снижается, интеграция с Минском потеряла для Москвы эксклюзивность.

Заседанию Высшего госсовета быть

Заседание Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства Беларуси и России пройдет 30 июня, сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

«То, что между Беларусью и Россией сегодня тесные отношения, — результат взаимодействия между различными органами двух стран, — цитирует Макея БелаПАН . — Россия для нас является важным партнером. Наше сотрудничество развивается во всех сферах, и по всем направлениям достигнутые результаты превышают уровень взаимодействия с другими государствами».

По его словам, «Россия является важнейшим приоритетом нашей внешней политики, она наш стратегический партнер и союзник на международной арене. Тот уровень взаимодействия, которого мы достигли за все прошедшие годы, в моем понимании, не имеет аналогов на постсоветском пространстве».

Кроме того глава МИД затронул тему взаимодействия двух стран в рамках Союзного государства. «Союзное государство имеет перспективы и мы должны его укреплять», — сказал он.

Макей считает, что Беларуси и России удалось в рамках Союзного государства сохранить в том числе экономическое взаимодействие.

«Да, бывают недоразумения, но это нормально. Главное чтобы развивался диалог. Все вопросы надо решать в духе открытого диалога», — цитирует министра «Интерфакс-Запад» .

Предшествовать заседанию Высшего госсовета будет совместная коллегия министерств иностранных дел Беларуси и России, которая пройдет 5 июня в Москве. Кроме того, 27—30 июня в российской столице пройдет очередной форум регионов двух стран.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил проведение Высшего государственного совета в Москве 30 июня.

«Да. Подготовка ведется», — сказал Песков РИА «Новости» .

Высший госсовет не должен превращаться в «заседаловку»

Назначение даты Высшего госсовета — довольно важное событие. Причина в том, что его не могли назначить уже довольно долгое время. Заседание планировалось еще в феврале , но было отложено из-за нефтегазового конфликта.

Одной из ключевых тем союзного саммита станет вопрос энергетического сотрудничества Беларуси и России, заявил тогда Песков. Но этим планам не суждено было сбыться: после безрезультатных переговоров по нефти и газу 4 февраля, сроки заседания были отложены.

Официальный Минск не против госсовета, заявил в марте Александр Лукашенко. «Мы должны подготовить повестку дня этого заседания и обозначить там коренные вопросы, которые должны сегодня решаться», — сказал он.

Госсовет, по словам Лукашенко, не должен превращаться в «заседаловку — приехали, друг на друга посмотрели, перекусили и разъехались, а решения вопросов нет».

Договоренность о проведении Высшего госсовета была достигнута в начале апреля на переговорах президентов Беларуси и России в Санкт-Петербурге. Но даты тогда известны не были.

Когда твоя интеграция уже не уникальна

«Судя по тому, что очень давно не было заседания высшего госовета Союзного государства, а также союзного Совмина, белорусско-росийские отношения перестали быть эсклюзивными. Это сознательная политика Владимира Путина, который перенес эти отношения в многосторонний формат в рамках ЕАЭС», — сказал БДГ политический обозреватель Павлюк Быковский.

По его мнению, если официальный Минск сможет возобновить некоторую активность в рамках Союзного государства, это может быть шаг «к возобновлению эксклюзивных отношений».

«Вряд ли, при этом решатся все имеющие проблемы между двумя странами. С другой стороны, даже небольшой бюджет Союзного государства может быть использован для поддержки белорусской промышленности», — отметил Быковский.

Он напомнил, что ранее были подобные программы такие, как, например, «Союзный телевизор» и т. д., которые в «значительной степени были полезны для белорусских предприятий».

Эксперт добавил, что сегодня уровень белорусско-российских отношений снижается как в рамках Союзного государства, так и в ЕАЭС, о чем свидетельствуют односторонние действия Москвы: проверки на границе , непризнание белорусских таможенных деклараций для третьих стран.

По мнению Быковского, на сегодня в проведении Высшего госсовета СГ больше заинтересован официальный Минск.

Не попытка усидеть на двух стульях

Официальный Минск при этом неоднократно подчеркивал, что Беларусь строит многовекторную политику и не обижает своим вниманием ни одного из партнеров. Не обошел вниманием этот вопрос и Макей во время конференции «25 лет внешней политики Республики Беларусь».

Глава МИД заявил, что Беларусь при выстраивании союзнических отношений с Россией делает это не за счет ущемления интересов стран Евросоюза.

«Мы сохранили хорошие отношения со всеми соседями. Вносим свой вклад в урегулирование конфликта на востоке Украины. Нас не раз подталкивали, чтобы мы сделали окончательный геополитический выбор. Но интересы Беларуси не замыкаются в одном направлении», — подчеркнул Макей.

Схема внешней политики, по словам руководителя внешнеполитического ведомства, такова: «находясь на стыке Евразийского экономического союза и Европейского союза, Беларусь выступает за формирование устойчивых механизмов диалога между этими двумя интеграционными объединениями».