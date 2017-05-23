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Администрация Трампа резко сокращает расходы на социальные программы

24.05.2017 10:09 — Разное | Ежедневник  
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Администрация Трампа резко сокращает расходы на социальные программы

dailymotion.com

Бюджетное управление Белого дома опубликовало проект бюджета США на следующий финансовый год — первый такой документ администрации президента Дональда Трампа.

Ключевая идея — уменьшение роли государства в американском обществе за счет сокращения социально-ориентированных программ.

В общей сложности 62-страничный документ предусматривает урезание госрасходов на 3,6 трлн долларов в ближайшие десять лет, сообщает РБК. Эти меры больно ударят по многим сторонникам Трампа из числа аграриев и работников с доходами ниже прожиточного минимума, которые обеспечили ему победу на президентских выборах, утверждают американские обозреватели.

Планируемый секвестр — крупнейший из когда-либо предложенных американскими президентами. Проект предусматривает сокращение финансирования таких социальных программ, как продовольственные карты для малоимущих, льготы для выпускников вузов, субсидии фермерским хозяйствам, медицинское обеспечение для людей с ограниченными доходами Medicaid.

Именно поэтому у бюджетного плана Трампа мало сторонников в конгрессе, даже среди республиканцев, представляющих округа, которые поддержали его на выборах, отмечает Bloomberg.

«Это первый бюджет налогоплательщиков», — охарактеризовал документ директор Бюджетного управления США Мик Малвейни (цитата по Bloomberg), имея в виду, что проект защищает прежде всего интересы платежеспособных граждан. «Мы больше не станем измерять сострадание числом [социальных] программ или людей, которые ими пользуются, — описал он суть проекта бюджета. — Мы будем измерять сострадание и успех числом людей, которым мы помогаем выйти из этих программ и вернуть себе контроль над собственной жизнью».

Главным достижением плана Трампа должна стать ликвидация бюджетного дефицита, который за последние десять финансовых лет составлял в среднем 790 млрд долларов в год. Сбалансировать федеральный бюджет администрация хочет в течение десяти лет. Но достижение этой цели зависит от налоговой реформы, детальные параметры которой администрация пока не раскрыла.

 

 
 
Ссылка на источник 21
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Бюджетное управление Белого дома опубликовало проект бюджета США на следующий финансовый год — первый такой документ администрации президента Дональда Трампа.

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