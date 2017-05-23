ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правительство займется «оцифровкой» экономики

24.05.2017 10:09 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Правительство займется «оцифровкой» экономики

softico.com.ua

Распоряжением премьер-министра Беларуси создана межведомственная рабочая группа по решению задач цифровой трансформации экономики.

Ее возглавили первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский  и заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, сообщается на официальном сайте правительства.

В частности, межведомственная рабочая группа будет рассматривать вопросы информатизации реального сектора экономики, функционирования национального сегмента интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза,  а также архитектуры национального ”электронного правительства“ и обеспечения согласованного взаимодействия государственных органов по его развитию.

Межведомственной рабочей группе поручено обеспечить выработку предложений о совершенствовании рынка IТ-услуг, создании среды, максимально благоприятной для развития информационных технологий, включая вопросы налогообложения, защиты интеллектуальной собственности и инвестиций, движения капитала. Также необходимо до 1 января 2018 г. обеспечить разработку на основе обобщения мировой практики развития IТ-сферы проекта нормативного правового акта, предусматривающего создание в Республике Беларусь условий для развития IТ-сферы и формирования благоприятной бизнес-среды.

 
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Распоряжением премьер-министра Беларуси создана межведомственная рабочая группа по решению задач цифровой трансформации экономики.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Когда отношения потеряли эксклюзивность: Минск пытается доказать Москве свою полезность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика