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Правительство займется «оцифровкой» экономики
24.05.2017 10:09 — Разное | Ежедневник
softico.com.ua
Распоряжением премьер-министра Беларуси создана межведомственная рабочая группа по решению задач цифровой трансформации экономики.
Ее возглавили первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский и заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, сообщается на официальном сайте правительства.В частности, межведомственная рабочая группа будет рассматривать вопросы информатизации реального сектора экономики, функционирования национального сегмента интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза, а также архитектуры национального ”электронного правительства“ и обеспечения согласованного взаимодействия государственных органов по его развитию.
Межведомственной рабочей группе поручено обеспечить выработку предложений о совершенствовании рынка IТ-услуг, создании среды, максимально благоприятной для развития информационных технологий, включая вопросы налогообложения, защиты интеллектуальной собственности и инвестиций, движения капитала. Также необходимо до 1 января 2018 г. обеспечить разработку на основе обобщения мировой практики развития IТ-сферы проекта нормативного правового акта, предусматривающего создание в Республике Беларусь условий для развития IТ-сферы и формирования благоприятной бизнес-среды.
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Распоряжением премьер-министра Беларуси создана межведомственная рабочая группа по решению задач цифровой трансформации экономики.
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