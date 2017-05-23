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Распоряжением премьер-министра Беларуси создана межведомственная рабочая группа по решению задач цифровой трансформации экономики.

Ее возглавили первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский и заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, сообщается на официальном сайте правительства.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правительство займется «оцифровкой» экономики Распоряжением премьер-министра Беларуси создана межведомственная рабочая группа по решению задач цифровой трансформации экономики.

В частности, межведомственная рабочая группа будет рассматривать вопросы информатизации реального сектора экономики, функционирования национального сегмента интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза, а также архитектуры национального ”электронного правительства“ и обеспечения согласованного взаимодействия государственных органов по его развитию.Межведомственной рабочей группе поручено обеспечить выработку предложений о совершенствовании рынка IТ-услуг, создании среды, максимально благоприятной для развития информационных технологий, включая вопросы налогообложения, защиты интеллектуальной собственности и инвестиций, движения капитала. Также необходимо до 1 января 2018 г. обеспечить разработку на основе обобщения мировой практики развития IТ-сферы проекта нормативного правового акта, предусматривающего создание в Республике Беларусь условий для развития IТ-сферы и формирования благоприятной бизнес-среды.