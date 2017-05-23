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Daimler построит свою собственную фабрику по производству батарей для электромобилей

24.05.2017 10:21 — Разное | Tut.by  
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Немецкий автогигант начал строительство завода для выпуска аккумуляторных батарей для электромобилей — инвестиции в новое предприятие, которое расположится в 130 км к югу от Берлина, составят около 543 миллионов долларов.


Фото: Mercedes-Benz

В Европе это будет первая фабрика такого рода, производственные мощности которой будут сопоставимы с «Гигафабрикой» компании Tesla, расположенной в Неваде. На фабрике Daimler начнется выпуск тяговых литий-ионных батарей для следующего поколения электромобилей.

Ожидается, что мощности по выпуску аккумуляторов для электрокаров к 2021 году удвоятся — крупные предприятия будут также возведены в Польше, Венгрии и Швеции. На них будут производить батареи для электромобилей Volkswagen Group и альянса Renault-Nissan.

По прогнозам, уже к 2030 году в связи с дальнейшим падением стоимости тяговых батарей электромобили будут стоить дешевле машин с бензиновыми двигателями.

 
 
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Концерн Daimler всерьез занялся вопросом электромобилизации планеты. В Германии будет построен завод по выпуску батарей для электромобилей.

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