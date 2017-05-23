24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске сгорела легковушка. Такая информация размещена на сайте Могилевского областного управления МЧС, сообщает БЕЛТА.

Спасателям 23 мая в 20.28 поступило сообщение о пожаре автомобиля в гараже по ул.Гагарина в Бобруйске. Когда пожарные прибыли на место происшествия, автомобиль горел открытым пламенем. В результате пожара уничтожена машина "Опель Астра" 1998 года выпуска. Также повреждена обшивка потолка в гараже, закопчены стены. Причина пожара устанавливается.-0-