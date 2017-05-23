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В Бобруйске сгорела легковушка

24.05.2017 10:27 — Разное | БелТА  
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске сгорела легковушка. Такая информация размещена на сайте Могилевского областного управления МЧС, сообщает БЕЛТА.

Спасателям 23 мая в 20.28 поступило сообщение о пожаре автомобиля в гараже по ул.Гагарина в Бобруйске. Когда пожарные прибыли на место происшествия, автомобиль горел открытым пламенем. В результате пожара уничтожена машина "Опель Астра" 1998 года выпуска. Также повреждена обшивка потолка в гараже, закопчены стены. Причина пожара устанавливается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Когда пожарные прибыли на место происшествия, автомобиль горел открытым пламенем. В результате пожара уничтожена машина "Опель Астра" 1998 года выпуска.

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