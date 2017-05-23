Впервые императорский орел долетел до Могилева

МИНСК, 24 мая — Sputnik. Орнитологи сообщили о первой документированной регистрации на территории Беларуси орла-могильника, который прилетел с территории Украины.



© Sputnik / Виктор Толочко Орнитологи об агрессии ворон: их птенцы просто учатся летать

Орел-могильник (Aquila heliaca), или императорский орел является крупной хищной птицей семейства ястребиных, ближайшее к Беларуси место гнездования данной птицы — центральная Украина.

"Обессиленный орел-могильник залетел на школьный стадион в Могилеве. Уникальную для Беларуси птицу спасали ученики, учителя, сотрудники природоохранной инспекции", — сообщили Sputnik в среду в Общественной организации "Ахова птушак Бацькаушчыны" (АПБ).

По словам орнитологов, это первая документированная регистрация этого вида орла на территории РБ — было сделано фото птицы, специалисты определили вид.

"Остается загадкой, почему птица приняла решение не выкармливать птенцов, а отправилась на север. Сколько суток пришлось лететь птице от места гнездования, тоже не известно. Но до школьного стадиона в Могилеве она долетела в совершенно обессиленном состоянии", — сказали орнитологи.

Они также отметили, что в настоящее время птица помещена в Зоосад в Могилеве. "Птица восстанавливает силы поле дальнего перелета, пьет много воды, есть мясо. Еще несколько дней, и период реабилитации после изнуряющего путешествия, закончится. Орел выглядит здоровым, только ослабленным", — сказали в АПБ