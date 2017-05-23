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Впервые императорский орел долетел до Могилева

24.05.2017 10:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 мая — Sputnik. Орнитологи сообщили о первой документированной регистрации на территории Беларуси орла-могильника, который прилетел с территории Украины.

Впервые императорский орел долетел до Могилева
© Sputnik / Виктор Толочко
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Орел-могильник (Aquila heliaca), или императорский орел является крупной хищной птицей семейства ястребиных, ближайшее к Беларуси место гнездования данной птицы — центральная Украина.

"Обессиленный орел-могильник залетел на школьный стадион в Могилеве. Уникальную для Беларуси птицу спасали ученики, учителя, сотрудники природоохранной инспекции", — сообщили Sputnik в среду в Общественной организации "Ахова птушак Бацькаушчыны" (АПБ).

По словам орнитологов, это первая документированная регистрация этого вида орла на территории РБ — было сделано фото птицы, специалисты определили вид.

"Остается загадкой, почему птица приняла решение не выкармливать птенцов, а отправилась на север. Сколько суток пришлось лететь птице от места гнездования, тоже не известно. Но до школьного стадиона в Могилеве она долетела в совершенно обессиленном состоянии", — сказали орнитологи.

Они также отметили, что в настоящее время птица помещена в Зоосад в Могилеве. "Птица восстанавливает силы поле дальнего перелета, пьет много воды, есть мясо. Еще несколько дней, и период реабилитации после изнуряющего путешествия, закончится. Орел выглядит здоровым, только ослабленным", — сказали в АПБ

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Редкую для Беларуси птицу - орла-могильника поместили в могилевской зоосад, птица восстанавливает силы после дальнего перелета.

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