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Лжесвященник выманивал деньги у минчан

24.05.2017 10:44 — Разное | БелТА  
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лжесвященник выманивал деньги у жителей Минска. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Заявление от жительницы столицы поступило 24 апреля. Женщина сообщала о неизвестном, который под видом священника мошенническим путем завладел $35. В этот же день поступило аналогичное заявление от мужчины, в нем говорилось, что неизвестный гражданин незаконно завладел Br30.

Правоохранители выяснили, что мошенник представлялся "отцом Александром", предлагал освятить квартиры, при этом доставал записки и предлагал их заполнить. Пояснял, что они будут переданы прибывшим в Минск монахам из Греции. В одном из случаев мужчина предлагал приобрести ладанку, в другом - собирал пожертвования для онкобольных детей.

Сотрудники отдела уголовного розыска 23 мая задержали 44-летнего неработающего, ранее судимого минчанина. По сведениям Белорусской православной церкви, данный гражданин не является священнослужителем и церковного благословения на совершение богослужений или сбор пожертвований не имеет.

Проводится проверка. Мужчина может быть причастен к аналогичным преступлениям как в столице, так и других городах. Милиция просит граждан, располагающих информацией о фактах мошенничества лжесвященника, обратиться в Первомайское РУВД Минска лично либо по телефонам 102, 8-017-239-66-18, 8-017-280-02-02. Конфиденциальность гарантируется.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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