В Гродно машина без водителя сбила пенсионерку

В Гродно под колеса самопроизвольно покатившегося Ford попала пенсионерка. Об этом сообщили в ГАИ региона.





Авария произошла 23 мая, около 16.30. Мужчина припарковал свой Ford во дворе и ушел домой. По его словам, машину он поставил на ручной тормоз и передачу. Однако в какой-то момент автомобиль покатился назад и сбил женщину.

В результате наезда пенсионерка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются причины самопроизвольного движения автомобиля.