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В Гродно машина без водителя сбила пенсионерку

24.05.2017 10:54 — Разное | Tut.by  
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В Гродно под колеса самопроизвольно покатившегося Ford попала пенсионерка. Об этом сообщили в ГАИ региона.


Авария произошла 23 мая, около 16.30. Мужчина припарковал свой Ford во дворе и ушел домой. По его словам, машину он поставил на ручной тормоз и передачу. Однако в какой-то момент автомобиль покатился назад и сбил женщину.

В результате наезда пенсионерка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются причины самопроизвольного движения автомобиля.

 
Теги: Гродно
 
 
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В результате наезда женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

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