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В Гродно машина без водителя сбила пенсионерку
В Гродно под колеса самопроизвольно покатившегося Ford попала пенсионерка. Об этом
Авария произошла 23 мая, около 16.30. Мужчина припарковал свой Ford во дворе и ушел домой. По его словам, машину он поставил на ручной тормоз и передачу. Однако в какой-то момент автомобиль покатился назад и сбил женщину.
В результате наезда пенсионерка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются причины самопроизвольного движения автомобиля.
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В результате наезда женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
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