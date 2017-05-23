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Показан концепт нового белорусского зенитного ракетного комплекса

24.05.2017 10:53 — Разное | Tut.by  
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В Минске на выставке Milex-2017 на стенде компании НПООО «ОКБ ТСП» был размещен концепт зенитного ракетного комплекса средней дальности, сообщает «Военный информатор».


Комплекс будет монтироваться на шасси повышенной проходимости с колесной формулой 8×8. В его состав будут входить, как пусковые контейнеры, так и радиолокационная станция. Возимый боекомплект — 6 ракет вертикального старта.

«ОКБ ТСП» накопила значительный опыт в области модернизации зенитных ракетных комплексов средней дальности. Так, модернизированный предприятием комплекс «Бук-МБ» был принят на вооружение армией Азербайджана.

Показанный на выставке концепт — это возможный облик нового ЗРК. Когда машина будет реализована в металле — неизвестно.

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Теги: Минск
 
 
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Комплекс будет монтироваться на шасси повышенной проходимости с колесной формулой 8×8.

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