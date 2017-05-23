ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Тьфу на тебя еще раз". Усманов выпустил новое видеообращение

24.05.2017 10:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Миллиардер Алишер Усманов записал второе обращение к политику Алексею Навальному. Видео Усманов разместил на личной странице «ВКонтакте», передает «Медуза».


Изображение: Алишер Усманов / youtube.com

Усманов сравнил Навального с булгаковским персонажем Шариковым из «Собачьего сердца», который «обещал все отнять и поделить». «Но если Шариков — необразованный демагог по книге, то ты идешь далеко дальше. Ты не просто демагог, но еще и высокохудожественный врун», — заметил Усманов.

Он отказался от предложенных Навальным дебатов, заявив, что дискуссия у них состоится в суде. «Тьфу на тебя еще раз», — завершил свое выступление Усманов.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Первое видеообращение Усманов выпустил 18 мая, в день первого заседания суда по иску о защите чести и достоинства к Навальному. Тогда миллиардер назвал политика уголовником, неучем и лузером. Усманов, в частности, потребовал от Навального извиниться за обвинения бизнесмена в изнасиловании, за которое того якобы осудили в СССР.

Навальный в ответ предложил Усманову провести дебаты, пообещав также предметно ответить на все заявления миллиардера из первого видео.

Усманов подал на Навального в суд после публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией, в котором утверждалось, что миллиардер подарил близким к премьер-министру Дмитрию Медведеву людям собственность на Рублевке.

Читайте также:

Пенсионерка, которая учится монтажу, растрогала пользователей соцсетей

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Усманов сравнил Навального с булгаковским персонажем Шариковым из "Собачьего сердца", который "обещал все отнять и поделить".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Впервые императорский орел долетел до Могилева
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика