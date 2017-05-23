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"Тьфу на тебя еще раз". Усманов выпустил новое видеообращение
Миллиардер Алишер Усманов записал второе обращение к политику Алексею Навальному. Видео Усманов разместил на личной странице «ВКонтакте», передает «
Усманов сравнил Навального с булгаковским персонажем Шариковым из «Собачьего сердца», который «обещал все отнять и поделить». «Но если Шариков — необразованный демагог по книге, то ты идешь далеко дальше. Ты не просто демагог, но еще и высокохудожественный врун», — заметил Усманов.
Он отказался от предложенных Навальным дебатов, заявив, что дискуссия у них состоится в суде. «Тьфу на тебя еще раз», — завершил свое выступление Усманов.
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Первое видеообращение Усманов
Навальный в ответ предложил Усманову провести дебаты, пообещав также предметно ответить на все заявления миллиардера из первого видео.
Усманов подал на Навального в суд после публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией, в котором утверждалось, что миллиардер подарил близким к премьер-министру Дмитрию Медведеву людям собственность на Рублевке.
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Усманов сравнил Навального с булгаковским персонажем Шариковым из "Собачьего сердца", который "обещал все отнять и поделить".
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