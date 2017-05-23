Контактная группа по Донбассу обсудит в Минске ситуацию с пленными

Минске ситуацию с пленными">

fair.ru Минске ситуацию с пленными">

Очередной раунд переговоров контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и ее рабочих подгрупп состоится в среду, 24 мая, в Минске.

Как ожидается, центральной темой станет обсуждение дальнейших шагов по подготовке большого обмена пленными после успешно запущенного процесса верификации списков, пишет РИА Новости.

Неделю назад по итогам переговоров в Минске спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик заявил об ухудшении ситуации с безопасностью в Донбассе, назвав предшествовавшие встрече выходные одними из "самых смертоносных" для гражданского населения у линии соприкосновения за очень долгое время.

Стабилизации ситуации с безопасностью за прошедшую неделю не произошло: вновь фиксируются обстрелы, жертвы, разрушения инфраструктуры, конфликтующие стороны обвиняют друг друга в диверсиях и перегруппировке сил у линии соприкосновения. Обстрелы ведут к нарушениям водо- и электроснабжения в Донбассе.

Как заявил в интервью латвийской радиостанции Baltkom первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг, "ситуация с безопасностью в этом регионе (Донбассе – ред.) по-прежнему напряженная и непредсказуемая". "Там по-прежнему размещено оружие в местах, где оно не должно быть, в том числе вблизи линии конфликта", — сказал он, заявив о существенном обострении ситуации.

Хуг отметил, что мирные жители по обе стороны линии соприкосновения "устали от конфликта, от военных действий, от условий, в которых они живут". "Это касается жителей обеих сторон. Они говорят нам, что хотят только одного — чтобы все вернулось в спокойное русло, как это было до конфликта", — сказал замглавы миссии. По его словам, "ситуация остается непредсказуемой", но "конфликт может прекратиться за одну ночь, если будет соответствующая воля".

"Обе стороны нарушают режим прекращения огня, обе стороны не отказались от тяжелого вооружения, обе стороны не выполняют до конца свои обещания по минским соглашениям", — добавил Хуг.