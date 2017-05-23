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На конкурсе "Королева весна" Тео спел с толпой студенток
24.05.2017 11:01 — Разное | Sputnik Беларусь
23 мая в Минске состоялся двадцать шестой по счету Международный межвузовский конкурс грации и артистического мастерства ″Королева весна-2017″, в котором победила студентка Витебского технологического университета Снежана Михейцева. Звание "Первая вице-Королева Весна" получила студентка Алена Енко из Гродненского университета им. Янки Купалы.
Шоу сопровождалось яркими выступлениями, в одном из которых поучаствовал и соведущий конкурса — певец Тео. Он исполнил несколько своих песен, созвав со зрительских мест студенток танцевать возле сцены.
Всего в конкурсе участвовали 15 студенток из разных вузов страны. Девушки, которые заняли первые и вторые места, представят Беларусь в финале международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна-2017", который пройдет в России в июне.
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В Минске на концертной площадке Prime Hall прошел конкурс ″Королева весна-2017″. Смотрите на видео, как певец Тео исполнил свою композицию с толпой студенток.
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