23 мая в Минске состоялся двадцать шестой по счету Международный межвузовский конкурс грации и артистического мастерства ″Королева весна-2017″, в котором победила студентка Витебского технологического университета Снежана Михейцева. Звание "Первая вице-Королева Весна" получила студентка Алена Енко из Гродненского университета им. Янки Купалы.

Шоу сопровождалось яркими выступлениями, в одном из которых поучаствовал и соведущий конкурса — певец Тео. Он исполнил несколько своих песен, созвав со зрительских мест студенток танцевать возле сцены.

Всего в конкурсе участвовали 15 студенток из разных вузов страны. Девушки, которые заняли первые и вторые места, представят Беларусь в финале международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна-2017", который пройдет в России в июне.