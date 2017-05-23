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Жительница Гродно снимала порчу вместе с драгоценностями

24.05.2017 11:08 — Разное | БелТА  
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Гродно выманивала деньги и драгоценности за снятие порчи, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Жительница Гродно предлагала услуги по снятию порчи. Со своей бедой к 56-летней "целительнице" обратилась пенсионерка. Выслушав клиентку, она плавно перешла к финансовой составляющей. Сначала предложила передать за свою работу Br250 и $40. Но "порча" легко не снималась, поэтому в качестве вознаграждения женщина получила от пенсионерки еще 11 золотых изделий.

Спустя сутки "пациентка" поняла, что ее обманули, и обратилась в милицию.

"Целительницу" задержали, возбуждено уголовное дело по ст. "Мошенничество". Похищенное изъято.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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