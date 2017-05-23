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Клубника и улыбки: Instagram-снимки главной красавицы Беларуси

24.05.2017 11:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 мая — Sputnik. Красивые и интересные фотографии победительницы конкурса "Королева Весна – 2017" из социальной сети Instagram – в специальном обзоре Sputnik.

Финал конкурса "Королева Весна – 2017" состоялся накануне в Минске: главную красавицу Беларуси выбирал среди представительниц со всей республики, а победительницей смотра признали жительницу Витебска Снежану Михейцеву.

Sputnik собрал фотографии победительницы шоу из социальных сетей.

Михейцевой 21 год, она учится в Витебском государственном технологическом университете. Девушка посещает спортзал и участвует в конкурсах красоты: в прошлом году она стала обладательницей титулов "Мисс фото" и "Мисс зрительских симпатий". Есть у Снежаны и молодой человек – они вместе занимаются спортом.

Кусочек рая…

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Победительницей конкурса "Королева Весна – 2017" стала Снежана Михейцева – 21-летняя студентка из Витебска.

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