|
Клубника и улыбки: Instagram-снимки главной красавицы Беларуси
24.05.2017 11:10 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мая — Sputnik. Красивые и интересные фотографии победительницы конкурса "Королева Весна – 2017" из социальной сети Instagram – в специальном обзоре Sputnik.
Финал конкурса "Королева Весна – 2017" состоялся накануне в Минске: главную красавицу Беларуси выбирал среди представительниц со всей республики, а победительницей смотра признали жительницу Витебска Снежану Михейцеву.
Sputnik собрал фотографии победительницы шоу из социальных сетей.
Михейцевой 21 год, она учится в Витебском государственном технологическом университете. Девушка посещает спортзал и участвует в конкурсах красоты: в прошлом году она стала обладательницей титулов "Мисс фото" и "Мисс зрительских симпатий". Есть у Снежаны и молодой человек – они вместе занимаются спортом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии