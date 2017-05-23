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Бочка с водой спровоцировала ДТП в Ивацевичском районе

24.05.2017 11:22 — Разное | БелТА  
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24 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Выпавший на проезжую часть груз стал причиной аварии в Ивацевичском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 23 мая около 16.40 на автодороге Р2 Столбцы - Ивацевичи - Кобрин. По предварительной информации, 38-летний житель Ивацевичей управлял автомобилем "Рено Лагуна" с прицепом, в котором находилась бочка с водой. Во время движения она выпала на проезжую часть и начала катиться по встречной полосе. В этот момент 26-летний водитель "Шевроле Нива" попытался объехать появившееся препятствие, но скатился в кювет и опрокинулся.

В результате аварии получил травмы 28-летний пассажир "Шевроле". Мужчина самостоятельно обратился в больницу и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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По предварительной информации, 38-летний житель Ивацевичей управлял автомобилем "Рено Лагуна" с прицепом, в котором находилась бочка с водой.

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