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Россия испытала в Сирии экипировку "солдата будущего"

24.05.2017 11:50 — Разное | Tut.by  
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Боевая экипировка военнослужащих «Ратник» прошла испытания в ходе военной операции в Сирии. Об этом рассказал заместитель министра обороны России Юрий Борисов в интервью газете «Красная звезда».


Фото: army-news.ru

Высокопоставленный военный сообщил, что что в ходе спецоперации применяются не только серийные образцы вооружения, но и перспективные, находящиеся на стадии разработки и испытаний.

Комплект солдата будущего «Ратник» значительно повышает эффективность и выживаемость военнослужащего на поле боя за счет использования новейших научных достижений в области бронематериалов, навигации, систем ночного видения.

Во время испытаний керамико-композитной пластины бронежилета, входящего в комплект, огонь велся с дистанции всего 10 метров бронебойными пулями из снайперской винтовки СВД и автомата АК-103. Ни одна из них не смогла пробить бронепанель.

Читайте также: Видео: бронежилет российской экипировки «Ратник» расстреляли бронебойными пулями

 
 
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Для оценки надежности и эффективности используемого оружия, была создана особая группа специалистов Минобороны и военно-промышленного комплекса.

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