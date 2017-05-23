Боевая экипировка военнослужащих «Ратник» прошла испытания в ходе военной операции в Сирии. Об этом рассказал заместитель министра обороны России Юрий Борисов в интервью газете «Красная звезда».



Фото: army-news.ru

Высокопоставленный военный сообщил, что что в ходе спецоперации применяются не только серийные образцы вооружения, но и перспективные, находящиеся на стадии разработки и испытаний.

Комплект солдата будущего «Ратник» значительно повышает эффективность и выживаемость военнослужащего на поле боя за счет использования новейших научных достижений в области бронематериалов, навигации, систем ночного видения.

Во время испытаний керамико-композитной пластины бронежилета, входящего в комплект, огонь велся с дистанции всего 10 метров бронебойными пулями из снайперской винтовки СВД и автомата АК-103. Ни одна из них не смогла пробить бронепанель.