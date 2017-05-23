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Россия испытала в Сирии экипировку "солдата будущего"
Боевая экипировка военнослужащих «Ратник» прошла испытания в ходе военной операции в Сирии. Об этом
Высокопоставленный военный сообщил, что что в ходе спецоперации применяются не только серийные образцы вооружения, но и перспективные, находящиеся на стадии разработки и испытаний.
Комплект солдата будущего «Ратник» значительно повышает эффективность и выживаемость военнослужащего на поле боя за счет использования новейших научных достижений в области бронематериалов, навигации, систем ночного видения.
Во время
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Для оценки надежности и эффективности используемого оружия, была создана особая группа специалистов Минобороны и военно-промышленного комплекса.
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