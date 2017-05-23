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Госдеп предлагает втрое сократить помощь Украине
24.05.2017 12:00 — Разное | Ежедневник
arhano.ru
На 2018 фискальный год предлагается заложить сумму в размере более 203 млн долларов.
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки предлагает в бюджете на 2018 фискальный год втрое сократить помощь Украине.
Об этом говорится в проекте бюджета в части зарубежных операций и связанных программ, размещенном на сайте Госдепа. В 2016 фискальном году Украине было выделено более 667 млн долларов (667,099 млн долларов).
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На 2018 фискальный год предлагается заложить сумму в размере более 203 млн долларов.
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