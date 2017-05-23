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В Минске автомобиль Daewoo упал с путепровода

24.05.2017 12:14 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Утром в среду, примерно в 6.10, 23-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Matiz, двигался по улице Орловской в сторону проспекта Победителей. На путерпроводе над проспектом Победителей водитель не справился с управлением.

"Выехал за пределы проезжей части на разделительную полосу, совершил наезд на металлическое ограждение, и, повредив его, совершил падение с путепровода на пересечение Орловская-Победителей", — рассказала Редько.  

После случившегося водитель был доставлен в больницу с диагнозом "черепно-мозговая травма". По данным ГАИ, водитель был пристегнут. Причины происшествия выясняются. Это уже второе подобное происшествие на данном путепроводе — в апреле 2016 года в том же месте с путепровода улицы Орловская на проспект Победителей упал автомобиль Peugeot. Тогда погиб дорожный рабочий, а находившиеся в салоне женщина и ребенок получили черепно-мозговые травмы.

"После него там и были установлены металлические ограждения. Сейчас будем изучать все подробности, и вносить какие-то предложения по повышению безопасности на данном участке", — добавила Редько.

Комментарий старшего инспектора отдела агитации и пропаганды ОГАИ Центрального РУВД Анастасии Редько слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Подробности минского дорожно-транспортного происшествия утром 24 мая на радио Sputnik Беларусь рассказала старший инспектор отдела агитации и пропаганды ОГАИ...

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