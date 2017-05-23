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Пьяный водитель в Гродно пытался убежать от ГАИ

24.05.2017 12:09 — Разное | БелТА  
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24 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пьяный водитель в Гродно пытался убежать от ГАИ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

На ул.Староскидельское шоссе по первому требованию инспектора ГАИ не остановился "Форд". Компания пьяных парней приехала из деревни Ликовка. Увидев поданный жезлом сигнал, 22-летний водитель нажал на педаль газа и пытался скрыться.

Поняв, что не уйдет от преследования, водитель остановился, выскочил из машины, но был задержан. Содержание алкоголя у него более чем в два раза превышало предельно допустимое. Около года назад он в подобном состоянии съехал в кювет.

В ГАИ отметили, что, согласно требованиям законодательства, автомобиль будет конфискован.

Еще один пьяный водитель попал в поле зрения сотрудников ГАИ на ул.Горького. Содержание алкоголя в его организме превышало норму более чем в 7 раз. В таком виде 36-летний водитель "Лады" отправился кататься по городу после ссоры с женой. Он и ранее задерживался за пьяную езду, этот горе-водитель также лишится автомобиля.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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На ул.Староскидельское шоссе по первому требованию инспектора ГАИ не остановился "Форд". Компания пьяных парней приехала из деревни Ликовка. Увидев поданный...

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