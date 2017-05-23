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Солигорский бутлегер незаконно хранил в гараже 1,7 тыс. л спирта

24.05.2017 12:18 — Разное | БелТА  
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске бутлегер незаконно хранил в гараже 1,7 тыс. л спирта. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.

Спиртосодержащую жидкость 33-летний местный житель реализовывал в черте района. Товар он поставлял крупными партиями из России, после чего в розницу продавал местному населению. Весь спирт бутлегер хранил в арендуемом гараже. При осмотре бокса правоохранители обнаружили десятки полиэтиленовых канистр с жидкостью общим объемом 1707 л. Нелегальная продукция направлена на экспертизу, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям бизнесмена.

По информации налоговой инспекции, правонарушителю грозит административная ответственность по ст.12.27 (незаконные перемещение, хранение табачных изделий и алкогольных напитков, производство, переработка, хранение, перемещение непищевой спиртосодержащей продукции, этилового спирта, табачного сырья, реализация этих продукции, спирта, сырья и алкогольных напитков) КоАП. Санкция статьи предусматривает конфискацию запрещенной продукции и наказание в виде штрафа до 200 базовых величин.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Спиртосодержащую жидкость 33-летний местный житель реализовывал в черте района. Товар он поставлял крупными партиями из России, после чего в розницу продавал...

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