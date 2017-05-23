Трое минчан помогали компаниям уклоняться от уплаты налогов

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пресечена деятельность преступной группы, созданной в 2013 году для оказания пособничества в уклонении от уплаты налогов. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Алексей Климович.

Следствием установлено, что трое минчан совершали незаконные финансовые операции. Занимались оформлением фиктивных товаросопроводительных документов от имени подконтрольных им лжепредпринимательских структур. "Деятельность группы была хорошо законспирирована. Распределялись роли участников, вырабатывались меры личной и информационной безопасности с использованием компьютерных и технических устройств", - отметил Алексей Климович.

Услугами подозреваемых пользовались руководители компаний, торгующих оптом автозапчастями и стройматериалами. Товар реализовывался за наличный расчет, без составления необходимых документов. А после обращения к услугам преступной группы деньги вовлекались в теневой оборот.

Проведено более 30 обысков в ходе расследования по уголовному делу. "Изъята компьютерная техника, печати и банковские пластиковые карты лжепредпринимательских структур, подтверждающие причастность к осуществлению незаконной деятельности. Предварительный ущерб оценивается на сумму более Br700 тыс. На имущество подозреваемых, в том числе на 6 квартир, 4 земельных участка, а также расчетные счета, наложен арест на сумму более Br1 млн", - проинформировал Алексей Климович.

В отношении участников группы и руководителей шести фирм возбуждены уголовные дела по ч.1 и ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК Беларуси. Проверяется информация об оказании пособничества должностным лицам еще не менее 20 компаний. Расследование по уголовному делу продолжается.-0-