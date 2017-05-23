Если быть до конца честным, то прощание "зубров" с Лаландом мало кого удивило, хотя у Кевина с "Динамо" был действующий контракт до конца апреля 2018 года. Но очень многое намекало: сотрудничество может прерваться, что и произошло в действительности. Кто-то ведь должен был оказаться первым после того, как министр МВД и председатель наблюдательного совета ХК "Динамо-Минск" Игорь Шуневич объявил на докладе у Александра Лукашенко о новой кадрово-финансовой политике "зубров", подразумевающей оптимизацию затрат и отказ от услуг легионеров.



© Sputnik / Виктор Толочко Чистка перед разборками: отчет спортивных чиновников перед президентом

С кого-то надо было начать!

В преддверии специального Олимпийского совещания у главы государства какие-то шаги уже должны были быть сделаны.

Кандидатура Лаланда для начала чистки являлась фактически оптимальной. Да, Кевин обладатель белорусского паспорта и голкипер национальной дружины, но все равно – канадец. Причем почти весь минувший клубный сезон он провел в резерве: либо лечась от сотрясения мозга, либо скучая на скамейке запасных. В те редкие хоккейные вечера регулярного чемпионата КХЛ, когда он таки выходил на лед защищать ворота "зубров", убедительной надежности Кевин не продемонстрировал.



© Sputnik Владимир Федоренко Вратарь ХК "Динамо" (Минск) Кевин Лаланд

В плей-офф Кубка Гагарина Лаланд был зрителем, болеющим за своих партнеров и основного голкипера минчан Бена Скривенса. Ведь не считать за полноценную практику 24 минуты, которые Кевин провел во втором матче серии с "Локомотивом", что завершился разгромом гостей Ярославля – 7:2. Кстати, Лаланд тогда пропустил свои три шайбы…

Чуда не произошло

Разумеется, в пользу голкипера можно было засчитать его игру в форме сборной на чемпионате мира в Париже. Благо конкуренция за право считаться "номером один" на сей раз отсутствовала. Но хоккей Лаланда опять вызвал серьезные нарекания. После матча с французами Дэйв Льюис оказался крайне недоволен своим протеже, назвав Кевина одним из виновников случившегося поражения. Дескать, третья пропущенная шайба (она позволила "трехцветным" перевести игру в овертайм) и неудача в серии буллитов – ответственность голкипера.



© REUTERS Grigory Dukor Вратарь сборной Беларуси по хоккею Кевин Лаланд

Независимые эксперты вовсе были настроены критично. Например, дуайен отечественного тренерского корпуса Валерий Воронин не нашел для Кевина оправданий. "Лаланд, на мой взгляд, провел свой самый слабый чемпионат мира. Кевин не играл практически сезон и откровенно потерял хватку. Чуда не произошло", – сказал он.

А ведь и год назад на чемпионате мира в Санкт-Петербурге Лаланд провалился, что самокритично признал, используя для оценки своих усилий такие слова, как "позор" и "стыд". То есть, получается, что Кевин уже не первый год находится в творческом застое, что совершенно очевидно и не вызывает сомнения. Он просто не успевает реагировать на шайбы, посланные в верхние углы, под перекладину.

Вратарский баттерфляй и финансовая волна

Сегодня все вратари используют стиль "баттерфляй", подразумевающий постоянное опускание на колени. Но лучшие из них, как шведский хоккейный король Хенрик по фамилии Лундквист, сделавший в воскресенье "Тре крунур" чемпионами мира, перекрывают всю рамку. Те, что поплоше – только низ. Увы, Кевин из их числа…



© Sputnik Алексей Куденко Вратарь сборной Беларуси Кевин Лаланд

Поэтому, динамовское решение не входит в противоречие со здравым смыслом. Да и финансовые обстоятельства, на которые сослались менеджеры "зубров", имеют право считаться объективными. Ведь известно, что расчет с хоккеистами за минувший сезон в Минске не закончен. Есть сложности. Это во-первых. Во-вторых, как стало ясно во вторник после спортивного совещания, которое провел в Краснодаре президент России Владимир Путин, вся КХЛ обеспокоена денежным дефицитом. Председатель лиги Дмитрий Чернышенко объявил, что будет понижаться "потолок зарплат", и никаких исключений не предусматривается. Общий тренд.

Не сумев тепло проститься…

Однако! В истории с Кевином все-таки заложен элемент неловкости, которую пришлось пережить после объявления новости о расторжении контракта. Лаланд ведь по-настоящему любим болельщиками, питающими теплые чувства к этому харизматичному голкиперу, который, в отличие от еще одного белорусского канадца Платта, никогда не пренебрегал выступлениями за национальную команду. У него могло не получаться, но к своему второму паспорту он относился с полным серьезом и уважением.

Да и прав был бывший председатель федерации хоккея Игорь Рачковский, когда еще в Париже поддержал Кевина следующими словами: "Как бы ни критиковали Лаланда, но он сыграл в Париже, и сегодня объективно является нашим первым номером". Кто им будет завтра – вопрос.



© Sputnik / Виктор Толочко Голкипер сборной Беларуси Кевин Лаланд

Тем более что у Кевина было два отличных чемпионата мира! Это именно он на домашнем турнире в Минске нежданно потеснил Мезина и Коваля в команде Глена Хэнлона. Белорусы бились в четвертьфинале, где именно благодаря куражу Лаланда вполне могли побить шведов. А через год уже при Льюисе именно Кевин стал тем фундаментом, на котором строилось здание нашего успеха в Остраве. Играл великолепно! Еще один выход в плей-офф!

Да и вообще, Лаланд всегда производил приятное впечатление, вызывая симпатии своим профессиональным отношением к делу. После матчей, как бы тяжело они ни складывались, Кевин обязательно останавливался для общения с прессой. И в том же Париже, кстати, говорил правильные слова: "Конечно, мы не можем быть довольны собою. Но все же белорусская сборная из года в год играет в элитном дивизионе, что другим не удается". Он не витал в медальных облаках, наш Лаланд, отнюдь не витал. И не цитировал шекспировского Меркуцио: "Я ряженый, пусть маска и краснеет". Кевин за все отдувался лично. Уже сняв вратарскую маску.



© Sputnik Григорий Соколов Гокипер сборной Беларуси по хоккею Кевин Лаланд

Оттого и есть грусть, что его не будет в "Динамо"… Да и в Париже все получилось не очень складно. Льюис бил себя в грудь, заявляя, что и в последнем матче с норвежцами именно Кевин выйдет на лед. Но белорусского канадца даже не оказалось в заявке, что наставник объяснил травмой бедер и необходимостью консультаций в Финляндии. Поэтому и какого-то финального разговора не случилось. Только и есть в памяти, что улыбка Лаланда после победы над словенцами и взмах рукой. Дескать, еще свидимся…

Но, может, так и будет! В конце концов, другого "номера первого" у нас пока объективно нет. А Кевин согласится приехать в сборную, даже несмотря на обиду, без которой такой разрыв контракта никогда не обходится.