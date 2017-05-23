Yokohama и «Белшина» обсудили возможность создания СП





В ходе визита 19-21 мая в Беларусь делегация Yokohama во главе с председателем и представителем совета директоров компании Таданобу Нагумо провела встречу с руководством «Белшины».

Как сообщается на сайте белорусского производителя, представители японской компании посетили три шинных завода. В ходе переговоров обсуждалось возможное продвижение продукции Yokohama посредством товаропроводящей сети ОАО «Белшина», возможность создания совместного предприятия на территории Беларуси, а также сотрудничество на условиях «оффтейк» контракта.

Отмечено, что в результате проведенных переговоров японская сторона выразила готовность к развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества с «Белшиной». Была достигнута договоренность о предоставлении дополнительной информации о деятельности предприятия, а также образцов продукции белорусского производителя.