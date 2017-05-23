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Yokohama и «Белшина» обсудили возможность создания СП
24.05.2017 12:14 — Разное | Ежедневник
В ходе визита 19-21 мая в Беларусь делегация Yokohama во главе с председателем и представителем совета директоров компании Таданобу Нагумо провела встречу с руководством «Белшины».
Как сообщается на сайте белорусского производителя, представители японской компании посетили три шинных завода. В ходе переговоров обсуждалось возможное продвижение продукции Yokohama посредством товаропроводящей сети ОАО «Белшина», возможность создания совместного предприятия на территории Беларуси, а также сотрудничество на условиях «оффтейк» контракта.
Отмечено, что в результате проведенных переговоров японская сторона выразила готовность к развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества с «Белшиной». Была достигнута договоренность о предоставлении дополнительной информации о деятельности предприятия, а также образцов продукции белорусского производителя.
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В ходе визита 19-21 мая в Беларусь делегация Yokohama во главе с председателем и представителем совета директоров компании Таданобу Нагумо провела встречу с...
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