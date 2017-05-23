Разбойное нападение на пенсионерку раскрыто в Ошмянском районе

25 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Дерзкое разбойное нападение в Ошмянском районе раскрыто милицией, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Преступление произошло в начале апреля 2017 года в деревне Власевцы Ошмянского района. Неизвестный мужчина в маске проник в дом пенсионерки, связал ей скотчем руки и ноги, вырвал телефонный кабель. Затем под угрозой насилия забрал $600 и 50 евро и поспешил скрыться.

Правоохранители подключили все силы для поиска злоумышленника. К поискам преступника были привлечены и пограничники. Именно они нашли маску, в которой злоумышленник совершил преступление. Вскоре удалось выйти на след подозреваемого.

"Он два года назад работал с сыном потерпевшей на хлебозаводе. Хорошо знал график работы мужчины, а также о наличии у того денежных средств. Ночью злоумышленник приехал в эту деревню на велосипеде, спрятался за сараем и выжидал, когда его бывший коллега отправится на работу. Приблизительно в семь утра мужчина отправился работать, а через десять минут злоумышленник проник в дом, который остался открытым", - рассказали в пресс-службе УВД. По словам подозреваемого, на совершение преступления его толкнули денежные обязательства. Некоторое время назад он взял взаймы у своего знакомого $250 и пошел на дело, чтобы рассчитаться.

Сейчас мужчина задержан. В отношении его возбуждено дело по статье "Разбой".-0-