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Оранжевый уровень опасности объявлен на 25 мая из-за ливней

24.05.2017 12:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 мая – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в юго-восточных регионах Беларуси из-за сильных дождей, сообщил Sputnik в среду начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

Оранжевый уровень опасности объявлен на 25 мая из-за ливней
© Pixabay
Рябов: будет умеренно-теплая и неустойчивая погода

По информации синоптиков, в четверг погода в Беларуси начнет портиться: похолодает и пройдут обильные осадки.

"Ночью на большей части территории Беларуси, днем преимущественно по юго-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. В юго-восточных районах республики ожидаются сильные дожди", – сказал Рябов.

По его словам, температура воздуха ночью составит +6..+12°С, по югу до +14°С, днем – от +17 до +23°С.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в юго-восточных районах республики на четверг объявлен оранжевый уровень опасности.

Рябов уточнил, что к выходным погода в стране начнет улучшаться – дожди прекратятся, а температура воздуха поднимется до +25°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Синоптики прогнозируют, что самые сильные дожди пройдут в южных и восточных регионах республики.

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