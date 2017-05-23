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Fiat незаметно обновил минивэн 500L

24.05.2017 12:48 — Разное | Tut.by  
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Компания Fiat провела плановое обновление компактвэна 500L. По словам итальянцев, около 40% деталей и компонентов в автомобиле новые, хотя на первый взгляд этого не заметишь.


Все внешние метаморфозы у 500L, по сути, можно назвать скромной ретушью — автомобиль преобразился в духе обновленного два года назад стандартного Fiat 500. Так, изменилось оформление светодиодных ходовых огней и противотуманок, решетка радиатора обзавелась хромированной планкой, воздухозаборник в переднем бампере забран сеткой, а задний бампер украсили хромированные элементы по бокам. Расширена и палитра доступных цветов кузова. «Внедорожная» версия Trekking и удлиненная Living с модернизацией переименованы в 500L Cross и 500L Wagon соответственно.


В салоне обновленного 500L появились новые трехспицевый многофункциональный руль и панель приборов с 3,5-дюймовым экраном посередке, из прочих обновок — переработанная центральная консоль и мультимедиа-система с 7-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой функций Apple CarPlay и Android Auto.


Гамма двигателей у 500L осталась прежней и включает 1,4-литровый бензиновый мотор (95 и 120 лошадиных сил), двухцилиндровый турбоагрегат TwinAir объемом 0,9 л (105 сил) и пару дизелей MultiJet объемом 1,3 л (95 «лошадок») и 1,6 л (120 «лошадей»).

У европейских дилеров обновленный 500L появится в июне.

 
 
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Изменения Fiat 500L коснулись, в первую очередь, внешности. Экстерьер получил чуть больше хромированных деталей. Технически автомобиль не изменился.

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