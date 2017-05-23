Fiat незаметно обновил минивэн 500L

Компания Fiat провела плановое обновление компактвэна 500L. По словам итальянцев, около 40% деталей и компонентов в автомобиле новые, хотя на первый взгляд этого не заметишь.





Все внешние метаморфозы у 500L, по сути, можно назвать скромной ретушью — автомобиль преобразился в духе обновленного два года назад стандартного Fiat 500. Так, изменилось оформление светодиодных ходовых огней и противотуманок, решетка радиатора обзавелась хромированной планкой, воздухозаборник в переднем бампере забран сеткой, а задний бампер украсили хромированные элементы по бокам. Расширена и палитра доступных цветов кузова. «Внедорожная» версия Trekking и удлиненная Living с модернизацией переименованы в 500L Cross и 500L Wagon соответственно.





В салоне обновленного 500L появились новые трехспицевый многофункциональный руль и панель приборов с 3,5-дюймовым экраном посередке, из прочих обновок — переработанная центральная консоль и мультимедиа-система с 7-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой функций Apple CarPlay и Android Auto.





Гамма двигателей у 500L осталась прежней и включает 1,4-литровый бензиновый мотор (95 и 120 лошадиных сил), двухцилиндровый турбоагрегат TwinAir объемом 0,9 л (105 сил) и пару дизелей MultiJet объемом 1,3 л (95 «лошадок») и 1,6 л (120 «лошадей»).

У европейских дилеров обновленный 500L появится в июне.