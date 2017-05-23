﻿ Минский пенсионер спешил в поликлинику и повредил две машины. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минский пенсионер спешил в поликлинику и повредил две машины

24.05.2017 12:44 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Минский пенсионер спешил в поликлинику и повредил две машины

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский пенсионер повредил две машины и скрылся с места ДТП, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасия Забавская.

Инцидент произошел около 9.00 на ул.Герасименко. "84-летний пенсионер опаздывал в поликлинику. Управляя легковым "Фольксваген Поло", он двигался по гостевой стоянке, проявил невнимательность и задел припаркованные автомобили "Форд" и "Шкода", после чего оставил место ДТП. Хозяйка одной из поврежденных машин вызвала сотрудников ГАИ, которые разыскали виновника аварии. Он рассказал, что ехал на прием к врачу, перепутал педали газа и тормоза, повредил две легковушки, но очень торопился и ушел в поликлинику", - отметила Анастасия Забавская.

Пенсионеру грозит штраф от 5 до 20 базовых величин (БВ в настоящее время составляет Br23) либо лишение водительских прав до 2 лет.-0-

Фото предоставлено ОГАИ Заводского РУВД г. Минска

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел около 9.00 на ул.Герасименко. "84-летний пенсионер опаздывал в поликлинику. Управляя легковым "Фольксваген Поло", он двигался по гостевой стоянке,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Оранжевый уровень опасности объявлен на 25 мая из-за ливней
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика