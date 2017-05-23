Минский пенсионер спешил в поликлинику и повредил две машины

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский пенсионер повредил две машины и скрылся с места ДТП, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасия Забавская.

Инцидент произошел около 9.00 на ул.Герасименко. "84-летний пенсионер опаздывал в поликлинику. Управляя легковым "Фольксваген Поло", он двигался по гостевой стоянке, проявил невнимательность и задел припаркованные автомобили "Форд" и "Шкода", после чего оставил место ДТП. Хозяйка одной из поврежденных машин вызвала сотрудников ГАИ, которые разыскали виновника аварии. Он рассказал, что ехал на прием к врачу, перепутал педали газа и тормоза, повредил две легковушки, но очень торопился и ушел в поликлинику", - отметила Анастасия Забавская.

Пенсионеру грозит штраф от 5 до 20 базовых величин (БВ в настоящее время составляет Br23) либо лишение водительских прав до 2 лет.-0-

Фото предоставлено ОГАИ Заводского РУВД г. Минска