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Marvel представили сразу два новых трейлера фильма "Человек-паук: Возвращение домой"
Кинокомпания Sony выпустила сразу два трейлера супергеройского боевика «Человек-паук: Возвращение домой». Ролики опубликованы на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment.
Фильм рассказывает о судьбе Питера Паркера (Том Холланд), прибывшего в Нью-Йорк после событий ленты «Первый мститель: Противостояние» (вышла в 2016 году). «Человек-паук: Возвращение домой» станет вторым перезапуском франшизы о супергерое. Предыдущая лента, «Новый Человек-паук» с Эндрю Гарфилдом в главной роли, вышла в 2012 году.
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Режиссером картины выступил Джон Уоттс («Полицейская тачка»). Премьера состоится 6 июля. В фильме также снялись Майкл Китон, Дональд Гловер и Роберт Дауни-младший.
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Кинокомпания Sony выпустила сразу два трейлера супергеройского боевика "Человек-паук: Возвращение домой".
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