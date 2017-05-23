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Marvel представили сразу два новых трейлера фильма "Человек-паук: Возвращение домой"

24.05.2017 13:05 — Разное | Tut.by  
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Кинокомпания Sony выпустила сразу два трейлера супергеройского боевика «Человек-паук: Возвращение домой». Ролики опубликованы на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment.


Фильм рассказывает о судьбе Питера Паркера (Том Холланд), прибывшего в Нью-Йорк после событий ленты «Первый мститель: Противостояние» (вышла в 2016 году). «Человек-паук: Возвращение домой» станет вторым перезапуском франшизы о супергерое. Предыдущая лента, «Новый Человек-паук» с Эндрю Гарфилдом в главной роли, вышла в 2012 году.

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Режиссером картины выступил Джон Уоттс («Полицейская тачка»). Премьера состоится 6 июля. В фильме также снялись Майкл Китон, Дональд Гловер и Роберт Дауни-младший.

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Теги: Минск
 
 
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Кинокомпания Sony выпустила сразу два трейлера супергеройского боевика "Человек-паук: Возвращение домой".

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