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Видеомост к Международному дню славянской культуры и письменности
24.05.2017 13:16 — Разное | Sputnik Беларусь
Писатели, издатели, ученые и общественные деятелей из Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и России обсудят вопросы укрепления гуманитарного сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств, культурное наследие и расскажут о том, какие события происходят в жизни литератур народов и стран СНГ.
В Минске:
В Астане:
В Баку:
В Бишкеке:
В Кишиневе:
В Москве:
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В четверг, 25 мая, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост, приуроченный к Международному дню славянской культуры и письменности.
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