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Видеомост к Международному дню славянской культуры и письменности

24.05.2017 13:16 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Писатели, издатели, ученые и общественные деятелей из Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и России обсудят вопросы укрепления гуманитарного сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств, культурное наследие и расскажут о том, какие события происходят в жизни литератур народов и стран СНГ.

В Минске:

  • заместитель министра информации Республики Беларусь Александр КАРЛЮКЕВИЧ,
  • директор издательства "Мастацкая літаратура" Александр БАДАК.

В Астане:

  • доктор филологических наук, профессор Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева Тахан СЕРИК.

В Баку:

  • член Союза писателей Азербайджана Али оглы ЧИНГИЗ,
  • член Союза писателей Азербайджана Нурукызы СЕВИНДЖ.

В Бишкеке:

  • главный редактор, автор и координатор проекта "Новая литература Кыргызстана" Олег БОНДАРЕНКО.

В Кишиневе:

  • член Союза писателей Молдовы им. А. С. Пушкина, член Союза писателей Беларуси, творческого клуба "Наше поколение", председатель молдавско-белорусской совместной творческой секции Юрий ИВАНОВ,
  • председатель филиала NORD Союза писателей Молдовы им. А. С. Пушкина Виктор ПАНЬКО.

В Москве:

  • писатель, лауреат Шолоховской, Бунинской и премии имени Антона Дельвига Александр КОЖЕДУБ,
  • директор издательства "Художественная литература" Георгий ПРЯХИН.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В четверг, 25 мая, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост, приуроченный к Международному дню славянской культуры и письменности.

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