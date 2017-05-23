Видеомост к Международному дню славянской культуры и письменности

Писатели, издатели, ученые и общественные деятелей из Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и России обсудят вопросы укрепления гуманитарного сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств, культурное наследие и расскажут о том, какие события происходят в жизни литератур народов и стран СНГ.

В Минске:

заместитель министра информации Республики Беларусь Александр КАРЛЮКЕВИЧ,

директор издательства "Мастацкая літаратура" Александр БАДАК.

В Астане:

доктор филологических наук, профессор Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева Тахан СЕРИК.

В Баку:

член Союза писателей Азербайджана Али оглы ЧИНГИЗ,

член Союза писателей Азербайджана Нурукызы СЕВИНДЖ.

В Бишкеке:

главный редактор, автор и координатор проекта "Новая литература Кыргызстана" Олег БОНДАРЕНКО.

В Кишиневе:

член Союза писателей Молдовы им. А. С. Пушкина, член Союза писателей Беларуси, творческого клуба "Наше поколение", председатель молдавско-белорусской совместной творческой секции Юрий ИВАНОВ,

председатель филиала NORD Союза писателей Молдовы им. А. С. Пушкина Виктор ПАНЬКО.

В Москве:

писатель, лауреат Шолоховской, Бунинской и премии имени Антона Дельвига Александр КОЖЕДУБ,

директор издательства "Художественная литература" Георгий ПРЯХИН.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com ;

Тел.: +375 17 237 83 65;

Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.