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Лишенный прав минчанин купил водительские права в России. Его приговорили к двум годам колонии

24.05.2017 13:18 — Разное | Tut.by  
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27-летнего минчанина лишили прав на пять лет за езду в пьяном виде. Но тот не растерялся и купил права в России. В отношении водителя возбудили уголовное дело. На днях состоялся суд. Приговор — два года колонии и лишение прав.


Фото: Алексей Шота

В феврале 2015 года мужчину лишили прав на пять лет за езду в пьяном виде. Минчанин не растерялся и через интернет купил в России водительское удостоверение на имя гражданина соседней страны. Поже выяснилось, что права принадлежали человеку, которого обьявили в международный розыск за совершение особо опасного преступления.

— Кому именно принадлежало водительское удостоверение, минчанину стало известно только в момент проверки документов сотрудниками столичной Госавтоинспекции, — отметила официальный представитель Партизанского РУВД Наталья Ганусевич.

В отношении минчанина был возбужден ряд уголовных дел по ч. 1 ст. 380, ст. 417 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков; Неисполнение приговора суда о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью).

Суд приговорил минчанина к 1 году 11 месяцам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года 1 месяц 18 дней.

 
 
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Кому именно принадлежали права, водитель узнал лишь в момент проверки документов сотрудниками ГАИ.

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