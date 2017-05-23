24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюджетную систему безопасности для "умного дома" представили на V Республиканской выставке-форуме "Центр безопасности. 2017", которая проходит в Минске 24-25 мая, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Одна из компаний участниц выставки "Авант-техно" в начале 2017 года вывела на белорусских рынок относительно недорогую систему безопасности для "умного дома". Система представляет собой сеть камер, закрепленных за одним виртуальным аккаунтом. Хозяин дома может просматривать видео через любое устройство, подключенное к интернету. Также он может делиться доступом к камере. Например, соседи по дому могут вместе наблюдать за общей парковкой. Некоторые камеры обладают двусторонней связью, что расширяет их применение. Например, такую камеру можно установить в палате больного родственника, наблюдать, какой уход ему оказывают, дистанционно переговариваться. В настоящее время проходят сертификацию датчики. После этого в систему безопасности "умного дома" можно будет подключить датчики движения, протекания воды и дыма.

Тренд "умного дома" все популярнее у производителей систем безопасности. Так, белорусский производитель пожарной и охранной сигнализации ЗАО "Фармтехсервис" представил на выставке систему автономной пожарной сигнализации с GSM-передатчиком. Устанавливается она в частном жилом доме. Пожарные извещатели на всех этажах, в гараже и подвале объединяются в одну сеть. Учитывая трагические случаи отравлений угарным газом, разработчики добавили в систему и датчики CO. Сеть датчиков подсоединяется к сирене на фасаде дома и к GSM-передатчику, который работает как обычный мобильный телефон. В случае поступления сигнала передатчик отправляет СМС на номера хозяев дома. Дальше уже собственник решает, вызывать ему спасателей или нет.

Большинство компаний привезли на выставку решения для бизнеса и организаций. Шведский производитель Axis представил решения с использованием видеоаналитики. Такие продукты, по мнению представителей компании, могут заинтересовать белорусскую Госавтоинспекцию. "Умные камеры" могут работать по принципу фотоловушек на дорогах и фиксировать нарушения на скорости до 150 км/ч. Их особенность в том, что они способны работать с высокой долей автономности и обрабатывать информацию самостоятельно. Такие камеры высылают на центральный сервер лишь небольшие пакеты информации. При схожем функционале их инфраструктура проще, размеры компактнее, а скорость больше.

Недавно в Беларуси появилось еще одно интересное решение для подсчета конверсии компании с использованием видеоаналитики. "Умные камеры", установленные на АЗС, могут подсчитывать трафик на дороге и определять, какая доля машин в какое время заезжает на заправку. Это дает возможность владельцам АЗС корректировать работу станции. Похожее решение работает в Казахстане: "умная камера" установлена рядом с рекламным монитором и считает, сколько водителей посмотрели тот или иной ролик.

Пример импортозамещения представила белорусская компания "Авангардспецмонтажплюс". В Беларуси с 2011 года обязательно наличие в жилых домах клапанов, перекрывающих вентиляцию в случае пожара. Приводы для таких клапанов долгое время закупались в Италии. Специалисты компании разработали свой привод, соответствующий белорусским стандартам безопасности. Если это подтвердят испытания, клапаны белорусского производства могут вытеснить итальянские за счет разницы в цене.

Всего на выставке-форуме "Центр безопасности. 2017" представлено более 140 брендов. Это системы видеонаблюдения, видеоанализа, системы контроля доступа, антитеррористическое и досмотровое оборудование, охранно-пожарные системы, системы автоматической пожарной сигнализации, пожаротушения и интеграции систем.

Деловая программа форума включает конференции "Банковская безопасность", "Безопасный город", "Каналы связи и безопасность", доклады экспертов, профессиональный диалог по актуальным вопросам сферы безопасности. Организатором выставки-форума выступает компания "АэркомБел". Мероприятие проходит при участии Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям и других госорганов.-0-